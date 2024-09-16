İslam Memiş uyardı! Çok ucuz kaldı, hazır olun...

Dolar kuru 33 lira seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 33 TL seviyesinden kapatan dolar için İslam Memiş'ten çarpıcı açıklamalar geldi.Avrupa Merkez Bankasının faiz indirimlerine başlaması ile birlikte dolar kurunda küresel olarak düşüş gözlemlendi.'Dolar ucuz kaldı' diyen İslam Memiş yatırımcıları şu sözler ile uyardı;'Haftayı ikiye ayıracağız; Çarşamba öncesi, Çarşamba sonrası… Çok sert dalgalanmalara hazır olun! Kısa vadeli pozisyonlardan kaçının. Merkez bankaları, faiz indirim sürecine başladı.'