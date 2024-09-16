Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de sistematik soykırıma imza attı. Düzenlediği saldırılarda hastaneleri, yerleşim yerlerini, kampları hatta ambulans konvoylarını bile hedef aldı. Katliam boyutuna varan saldırılarda 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken İsrail'e Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı ülkelerden destek yağdı.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hamas lideri Haniyye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesi bölgede tansiyonu bir kez daha artırdı. İran ve Lübnan'dan peş peşe intikam açıklamaları yapıldı. Günlerdir İsrail'in kuzeyinde Lübnan ile yaşanan gerilim ise had safhaya ulaştı. Lübnan, kamikaze İHA'lar ile düzenlediği saldırılarda İsrail'in Golan Tepeleri'nde Yarden Kışlası'nı hedef aldı.Son olarak İsrail ordu radyosu Hizbullah'a ait bir İHA'nın İsrail hava sahasında 30 kilometre ilerlediğini açıkladı. Yapılan paylaşımda 'Lübnan'dan gönderilen bir İHA, müdahaleye uğramadan 30 kilometreden fazla hava sahamıza girdi' ifadesi kullanıldı. İHA'nın İsrail hava sahası içinde en az 10 dakika uçtuğu ve İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'de bulunan Ürdün Nehri bölgesinde infilak ettiği de vurgulandı.İsrail-Hizbullah geriliminde kritik açıklama! Bakan Gallant ‘Anlaşma yok' diyerek duyurdu: Askerlere silah dağıtımı başladı!İsrail Savurma Bakanı Yoav Gallant ise ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşme sonrası Lübnan ile yaşanan gerilime değinerek Hizbullah ile 'mutabık kalınan bir çerçeve (anlaşma) olasılığının tükenmekte olduğunu' açıkladı.İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi vurgulandı. Görüşmede, iki tarafın Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmaya dair çabaları ele aldığı aktarıldı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, Yemen'deki Husilerin 'bölgesel bir tehdit oluşturduğunu' vurgularken çatışmaların sürdüğü kuzeyde 'Hizbullah'ın Hamas'a bağlanmaya devam ettiğini ve (Hizbullah ile) mutabık kalınan bir çerçeve (anlaşması) olasılığının tükenmekte olduğunu' açıkladı.NETANYAHU 'AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER' DEMİŞTİYemen'in önemli bir bölümünü kontrol eden Husiler tarafından ateşlenen bir füzenin Pazar günü ilk kez İsrail'in merkezine ulaşmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Husilerin bunun için 'ağır bir bedel ödeyeceğini' söylerken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Amerikalı mevkidaşı Lloyd Austin yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in kuzeyindeki durumu ele aldı. Kuzey'de anlaşma ihtimalinin ortadan kalktığını söyleyen Gallant diplomatik çözümün artık masada olmadığını Hizbullah'ın kendisini Hamas'a bağladığını söyledi.ASKERİ BİRLİKLERE SİLAH DAĞITIMI BAŞLADIKuzey sınırında tansiyon adım adım yükselirken, İsrail Savunma Bakanlığı kuzey sınırına yakın 97 yerleşim yerindeki sivil savunma birliklerini güçlendirme projesi kapsamında 9 bin IWI Arad saldırı tüfeği dağıttı.HUSİLER: ABD'YE AİT BİR SİHA'YI DÜŞÜRDÜKYemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Zemar kentinde ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracını (SİHA) daha düşürdüklerini açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyonda yaptığı görüntülü açıklamada, Zemar kenti semalarında ABD ordusuna ait bir MQ-9 tipi SİHA'yı düşürdüklerini ifade etti. Seri, ABD SİHA'sının Zemar kenti semalarında saldırı görevi sırasında Husilere ait hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü söyledi.Sözcü Seri, ABD ve İsrail'e karşı Gazze Şeridi'ne destek çerçevesinde yürüttükleri mücadele sırasında düşürdükleri MQ-9 tipi SİHA sayısının 10'a yükseldiğini dile getirdi.İSRAİL ZULMÜ SÜRÜYOR: MÜLTECİ KAMPINI HEDEF ALDILARKuzey sınırında gerilim artarken İsrail'in Gazze'deki soykırımı da bir an olsun durmadı. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun kamptaki bir evi bombaladığı belirtildi. Saldırıda 10 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı açıklandı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, ölenler arasında kadın ve çocuklar da vardı.İsrail savaş uçaklarınca vurulan evin tamamen yıkıldığı, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.BATI ŞERİA'DA BİRİ ÇOCUK 20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIÖte yandan İsrail ordusu Batı Şeria'da biri çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi. Batı Şeria'nın farklı kent ve beldelerindeki baskınlarda aralarında bir çocuk ile eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.