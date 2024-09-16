ChatGPT kendi kendine sohbet başlattı! Kullanıcıya sorduğu soru hayrete düşürdü

Yapay zeka teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT dil modeli, kullanıcıların hayatında giderek daha fazla yer edinmeye başladı. Ancak son yaşanan bir olay, sohbet botunun ne kadar ileri seviyelere ulaşabileceğini gözler önüne serdi. 15 Eylül tarihinde Reddit kullanıcısı 'SentuBill' tarafından paylaşılan bir gönderi, ChatGPT'nin sadece insanlarla sohbet etmenin ötesine geçtiğini ve kullanıcıların geçmişteki konuşmalarını hatırlayarak bağlamsal çıkarımlar yapabildiğini ortaya koydu.SentuBill adlı Reddit kullanıcısı, ChatGPT ile yaptığı bir sohbette, yapay zekanın ona ilk okul gününün nasıl geçtiğini sorduğunu belirtti. Yapay zeka, bu sorusunu kullanıcının daha önceki konuşmalarına dayanarak sormuştu. İlginç olan durum ise; ChatGPT'nin konuşmayı kendiliğinden başlatmasıydı.Kullanıcının bu deneyimi paylaşmasının ardından, ChatGPT'nin yeni yetenekleri hem teknoloji dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı buldu. Cointelegraph sitesi, OpenAI'ın platformunda yapılan konuşmayı inceleyip gerçek olduğunu teyit ettiğini belirtti.Paylaşılan ekran görüntülerine göre, söz konusu mesajda sohbet botu, kullanıcıya 'Okuldaki ilk haftan nasıl gidiyor? Yerleşebildin mi?' diye sordu. Kullanıcı, 'Sen az önce bana ilk mesajı mı attın?' cevabını verince, 'Evet! Sadece seni kontrol etmek ve lisedeki ilk günün nasıl geçiyor diye sormak istedim. Eğer sen bir konuşma başlatmak istersen bana söylemen yeterli.' cevabını aldı.Şu ana kadar ChatGPT'nin ilk mesajı attığı durumlara hiç rastlanmamıştı. Bu özelliğin, OpenAI'ın yaptığı yeni bir testin bir parçası olduğu düşünülüyor.