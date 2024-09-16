Hava olaylarında tehlikeli değişim: Yüzde 70'ini etkileyecek

Dünyamızda yaşanan hava olaylarına dikkat çeken Norveç’teki Uluslararası İklim Araştırmaları Merkezi’nden (CICERO) fizikçi Bjorn Samset, ilerleyen zamanlarda tehlikeli hava değişikliklerinin dünya nüfusunun yüzde 70'ini etkileyeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.Bu kapsamda yapılan araştırmada, şimdiden yaşanan aşırı hava olaylarına dikkat çekilerek, dünya nüfusunun üçte ikisinin önümüzdeki 20 yıl içinde aşırı hava değişiklikleriyle karşı karşıya kalacağı açıklandı.Avrupa’nın iklim servisi Copernicus’un verilerine göre, bu yaz Kuzey Yarımküre’de kaydedilen en sıcak yaz olurken, Güney Yarımküre'de ise tarihindeki en sıcak kışlarından biri yaşandı.Sıcaklık artışının hastalıkların yayılması için elverişli koşullar yarattığı bildirilen verilerde, bu durumun ölümcül yangınlar, seller, fırtınalar ve kuraklıklar gibi olayları tetiklediği aktarıldı.“Bir savaş bölgesinde yaşıyormuşçasına sürekli bombaların patlamasına ve silah seslerine duyarsızlaşıyoruz.” açıklamasında bulunan Woodwell İklim Araştırma Merkezi'nden iklim bilimci Jennifer Francis, iklim verilerinin alarm zilleri çaldığına vurgu yaptı.Öte yandan araştırmalar, sıcaklıklar, yağışlar ve rüzgarlar gibi aşırı hava olaylarının birbirini takip etme veya aynı anda gerçekleşme ihtimalinin arttığına yönelik verileri de ortaya koyuyor.