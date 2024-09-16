İtalya'da İsrail'e sansür resti: Sakın bu teklifle gelmeyin

İtalya'daki Uluslararası Ombudsmanlar Konferansı'nda Türkiye Ombudsmanı Şeref Malkoç'un konuşması sansürlenmek istendi. İsrailli yetkililer, konuşmasında 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde yaşanan insanlık dramına ve İsrail'in orantısız uygulamalarına değinen Malkoç'un, konuşma metninden bu bölümleri çıkarmasını istedi. Ancak Malkoç bu talepleri reddederek, konuşmasını eksiksiz olarak yaptı.Edinilen bilgiye göre, İsrail Ombudsmanlık Kurumu temsilcileri İtalyan mevkidaşlarıyla temasa geçerek, Malkoç'un konuşma metninden Gazze'ye ilişkin bölümün çıkarılmasını istedi. İtalyanlar “Biz söyleyemeyiz” deyince İsrailliler bu sefer de Türk heyetine aynı taleple geldi. Buradan da olumsuz yanıt alan İsrail temsilcileri konunun Malkoç'a aktarılmasını isteyince Türk heyeti böyle bir durumda çok ağır yanıt alacaklarını söyleyerek bu talebi de reddetti.Olaydan haberdar edilen Malkoç, “Eğer bu bölümü konuşmamdan çıkarırsam insanlığımızı kaybederiz” ifadelerini kullandı. Ombudsmanların insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması için çalıştığını söyleyen Malkoç, programına planlandığı gibi devam etti. Tüm baskılara rağmen Gazze'de yaşanan katliamı ve Türkiye'nin üstlendiği rolü sinevizyon eşliğinde eksiksiz olarak anlatan Malkoç konuşmasında, 'Dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine kayıtsız kalmamayı, bir insani görev olarak gördüğünü bu nedenle böyle toplantılarda dile getirilmesi gerektiğini' söyledi. Malkoç, İsrail'in kadın, çocuk demeden masum sivillerin, ibadethanelerin, hastanelerin, okulların bombalamasının vicdanları yaraladığını dile getirdi.Ombudsman Şeref Malkoç yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Gazze'deki katliamlarda 42 bin masum sivilin öldüğünü, ölenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu ve Gazze'nin çocuk mezarlığına dönüştüğünü söyledi. Başta Gazze olmak üzere Filistin'de yaşanan, insanlık dramını 'Gazze: İnsanlığın Büyük Felaketi' özel raporu ile insan hakları açısından uluslararası toplumun dikkatine sunduklarını belirten Malkoç, raporu, delil teşkil etmesi için Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ve ayrıca tüm uluslararası kuruluşlara, Ombudsmanlara gönderdiklerini bildirdi.Barış kültürüne sürekli katkıda bulunanlara verilen Cassino Şehri Barış Ödülü bu yıl Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a verildi. Malkoç, Ukrayna-Rusya Savaşında insan hakları için gösterdiği mücadeleden ötürü ödüllendirildi. Geçen cuma günü düzenlenen törende Malkoç, savaş sırasında kadın, yaşlı ve çocukların mağduriyetlerinin giderilmesi ve yaralı savaş esirlerinin serbest bırakılması konusundaki katkısı sebebiyle ödüle layık görüldü. Ödülü alan Malkoç, Cassino şehrinin 2. Dünya Savaşı'nda yaşadığı acılardan bahsederek aynı acının şu an Filistin, Gazze ve Ukrayna'da yaşandığını belirtti.