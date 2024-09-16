AK Parti'de MYK toplanıyor! Kritik rapor masada

MYK'nın ana gündemini kongreye giden yolda AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından Eylül ayı itibariyle başlatılan Türkiye Buluşmaları programı oluşturacak.Program kapsamında tam kadro sahada olan parti yönetimi Türkiye'nin fotoğrafını çekti. Detaylı mutfak çalışması yapan AK Parti sahadan gelen ilk raporları MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.Toplantıda yeni yasama döneminde gündemde olacak yeni Anayasa çalışanları için AK Parti'nin Ekim ayında başlayacağı yeni anayasa konferanslarının hazırlıkları da değerlendirilecek.MYK'da Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ ve AR-GE Başkanı Mustafa Şen'in sunum yapması bekleniyor. AK Parti 3 Eylül MKYK toplantısında kongre kararı almış Erdoğan'ın imzası ile AK Parti'nin olağan kongre takvimi süreci başlamıştı.Teşkilat başkanlığının kongre süreci ve Türkiye Buluşmalarının ilk çıktılarına dair bir sunum gerçekleştireceği öğrenildi. Türkiye Buluşmalarının ilk etabı tamamlandı. 7'den 70'e toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelindi.Ev, esnaf ve STK ziyaretleri ile vatandaşın talepleri ve izlenimleri not edildi. Seçmenin muhalefete bakış açışı sorunları çözme kabiliyeti ve umut olarak kimi gördüğü konuşulacak.Ekonomide atılan adımlar ve hayat pahalılığı konusu da MYK'da konuşulacak. Parti yönetimi ve bakanlar tam kadro sahada arı gibi çalıştı. Türkiye Buluşmalarının ilk etabın çıktıları toplanda değerlendirilecek. Sahanın raporu Başkan Erdoğan'a sunulacak.AK Parti, bir yandan da Ekim ayında Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Başkanlığında Yeni anayasa konferansları çalışması başlatacak. Bu kapsamda MYK'da bu konunun da gündeme gelmesi öngörülüyor.