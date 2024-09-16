Tepede bir gizem: 900 yıldır orada gizleniyor

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'ın Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde bulunan ve antik dönemdeki adıyla Mykale'nin (Samson Dağları) 600 metre yüksekliğine inşa edilen Kurşunlu Manastırı, doğa ve tarih severlerin yürüyüş rotalarında yer almaya başladı. Uzun yıllar ilgi bekleyen ve geçtiğimiz 2021 yılında temizliği yapılarak restorasyon çalışmalarına başlanan manastır, adeta ormanın içine gizlenmiş vaziyetiyle ziyaretçilerine tarih ve doğanın güzelliklerini bir arada sunuyor. Davutlar Mahallesi'nden 12 kilometrelik bir tırmanışla ulaşılabilen manastır, her geçen gün dikkatleri üzerine çekerken, bölgeye giden Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik de incelemelerde bulundu. Kuşadası'nda inanç turizminin yeni adresi olmaya aday gösterilen yerlerden olan Kurşunlu Manastırı'ndaki restorasyon çalışmaları ve son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın doğusunda, eşsiz bitki zenginlikleri arasında yer alan Kurşunlu Manastırı, Bizans yapısı bir Ortodoks Manastırı olarak günümüze kadar gelirken, manastırın 11. yüzyılda kurulduğu tahmin ediliyor. Hazreti Meryem'e ithaf edildiği bilinen manastırın, ikonaperestlerin ve dinsizlerin saldırılarına karşı savunma ve eğitim amacıyla, gizlenebilmeleri ve tapınabilmelerine uygun bir coğrafyada olması nedeniyle, baskıdan kaçan din adamları tarafından kurulduğu düşünülüyor. Etrafı duvarlarla çevrili Kurşunlu Manastırı'nın merkezinde bir kilise bulunurken, manastır duvarlarının dışında 100 metre doğusunda bir mezar şapeli de yer alıyor.Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise “Kaymakamımız İbrahim Keklik, Davutlar Mahallesi'nden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta ve 600 metre yükseklikte Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırlarındaki orman alanı içinde yer alan Kurşunlu Manastırı'nda incelemelerde bulundu" ifadeleri yer aldı.