Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Instagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim ne zarar gördü? Elbette zarar gören bazı insanlarımız, ticaretle uğraşanlar olmuştu ama orayı gerçekten doğru kullanmamız lazım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz ama ülkemizin, toplumumuzun hassasiyetleri, kanunları, kuralları var. Onları hep beraber korumak, kollamak durumundayız" dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"na katıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın ardından gençlerle bir araya gelen Uraloğlu, bir dizi konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.Geçtiğimiz günlerde Instagram'a getirilen erişim engeline değinen Bakan Uraloğlu, "Instagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim ne zarar gördü? Elbette zarar gören bazı insanlarımız, ticaretle uğraşanlar olmuştu ama orayı gerçekten doğru kullanmamız lazım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz ama toplumumuzun hassasiyetleri, kanunları, kuralları var. Onları hep beraber korumak, kollamak durumundayız." ifadelerini kullandı.TÜRKİYE'DE ŞU ANDA KİŞİSEL VERILERİN ÇALINMASIYLA İLGİLİ BİR GÜNDEM YOKTURUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu'nun ardından basın mensuplarının "kişisel verilerin sızdırıldığı" iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.Bu yönde bir açıklamalarının olmadığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:"Çok net söylüyorum, kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir sözü cımbızla çekip, sanki 'Türkiye'de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır' diye kimse haber yapmasın, şu anda öyle bir gündem yoktur. Bu şekilde cımbızla çekilip arkasına ve önüne yorum ekleyerek, yapılan hiçbir haberin bizim nezdimizde kıymeti yoktur.Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de ayrıca başka bir şey söylenmesine gerek yok.Türkiye'de şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili asla bir gündem yoktur. Siz de lütfen böyle bir gündem oluşturmayın."