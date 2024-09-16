İçişleri Bakanlığı duyurdu! 24 ilde Siberağ operasyonu

Güvenlik güçleri, suçla mücadeledeki kararlılığını sürdürerek önemli bir başarıya imza attı.İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 24 ili kapsayan geniş çaplı “Siberağ-7” operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına karışan 46 şüpheli gözaltına alındı.Bu operasyon, suçla mücadelenin kesintisiz devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:24 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis”, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” olmak üzere Siber Suçlardan arananlara yönelik yapılan “SİBERAĞ-7” operasyonlarında 46 şahıs yakalandıAziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;Siber suç ve suçlularla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta düzenlenen “SİBERAĞ-7” operasyonlarında;- 0-5 yıldır aranmakta olan 38 şahıs,- 5-10 yıldır aranmakta olan 7 şahıs,- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1 şahıs yakalandıOperasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle