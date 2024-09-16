İçişleri Bakanlığı duyurdu! 24 ilde Siberağ operasyonu
24 ilde düzenlenen ‘SİBERAĞ-7’ operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, yasa dışı bahis ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına karışan 46 kişi yakalandı.
Güvenlik güçleri, suçla mücadeledeki kararlılığını sürdürerek önemli bir başarıya imza attı.
İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 24 ili kapsayan geniş çaplı “Siberağ-7” operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciz suçlarına karışan 46 şüpheli gözaltına alındı.
Bu operasyon, suçla mücadelenin kesintisiz devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
46 ŞAHIS YAKALANDI
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
24 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Hırsızlık”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Yasa Dışı Bahis”, “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” olmak üzere Siber Suçlardan arananlara yönelik yapılan “SİBERAĞ-7” operasyonlarında 46 şahıs yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Siber suç ve suçlularla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz
OPERASYONUN DETAYLARI
- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Batman, Balıkesir, İzmir, Edirne, Isparta, Manisa, Siirt, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Mersin, Malatya, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Uşak'ta düzenlenen “SİBERAĞ-7” operasyonlarında;
- 0-5 yıldır aranmakta olan 38 şahıs,
- 5-10 yıldır aranmakta olan 7 şahıs,
- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 1 şahıs yakalandı
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle