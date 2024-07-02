Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı artıyor

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı artmaya devam ediyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayınlanan 2024 yılı ilk çeyrek dış ticaret istatistiklerine göre dünya ticareti yüzde 0,6 oranında düşüş ile 5 trilyon 919 milyar dolar olurken, Türkiye'nin ihracatı yüzde 3,6 oranında artış ile 63 milyar 603 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı artmaya devam ediyor. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayınlanan 2024 yılı ilk çeyrek dış ticaret istatistiklerine göre dünya ticareti yüzde 0,6 oranında düşüş ile 5 trilyon 919 milyar dolar olurken, Türkiye'nin ihracatı yüzde 3,6 oranında artış ile 63 milyar 603 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanlığı, 'Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresl ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz' açıklamasında bulundu.