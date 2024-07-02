Mersin merkezli 21 ildeki yasa dışı bahis operasyonu: 51 kişi tutuklandı

Mersin merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 71 şüpheliden 51'i tutuklandı.Özel harekat ekipleri ve dron desteğiyle şüphelilerin belirlenen adreslerine yapılan operasyonda 71 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 1 antrenör ile 24 lisanslı sporcunun da olduğu öğrenildi. Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 75 bin TL, 71 cep telefonu, 61 adet sim kartı, 4 laptop, çok sayıda dijital materyal ile farklı bankalardan alınmış çok sayıda banka kartına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 51'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı, 20 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.