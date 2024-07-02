İslam Memiş'ten uyarı! 'Altında rekor üstüne rekor' ayı geldi ama...

Finans analisti İslam Memiş, emtia fiyatlarında rekor üstüne rekor beklediği temmuz ayının ilk haftası için ayrı bir parantez açarak uyardı. Altın fiyatlarına dikkat çeken Memiş, bu hafta için bant aralığı verdi, 'alım fırsatını kaçırmayın' dedi.'Bu hafta olçukça önemli. Temmuz ayının ilk işlem haftasındayız. Geniş bant aralığında dolanılan bir hafta olacak' diyen Memiş, şöyle devam etti:'Borsa İstanbul 10 bin 319 puanda. Yüzde 3 satıcılı. Bu satışlar devam ediyor. Biz borsada bekliyoruz. Neden değer kaybetti borsa? Sayın Şimşek'in önemli açıklamaları vardı, yeni vergilerden bahsetti. Borsada ve KKM'deki kazançlarla ilgili yeni vergilendirmeden bahsetti. Satışların arkasında bu açıklamaların önemli olduğunu düşünüyorum. 10 bin üzerinde dikkat etmeli küçük yatırımcı diyordum. Teknik olarak satışların devam etmesi için 10 bin 400 puan altı kapanışlar gerekiyor. İki gece bu kapanış gerekiyor. Aşağıda 10 bin puan olmaya devam edecek. Suriye tarafından gelen haber akışları da endişe verici. Borsada beklemeye devam ediyoruz.Dolar kuru 32.67. Geçen hafta 32.92'ye kadar yükseldi. Bu hafta geriledi biraz daha. Dolar endeksindeki gerileme de burada etkili oldu. Euro/dolar paritesi 1.0755'te. Burada da 1 puanlık yükseliş oldu. Orta ve uzun vadedeki pozitif beklentimiz devam ediyor. Düşüşlerin kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Euro TL kuru 35 lira 15 kuruş. Dolara kıyasla pozitif seyirde'İslam Memiş, bu değerlendirmelerinin ardından bu haftanın neden önemli olduğunu açıkladı ve altınla ilgili tahminini paylaştı...'Ons altın 2328 dolarda. Bu hafta ajandamıza not olarak yazalım 2300-2380 doları takip ediyor olacağız.Gram altın TL fiyatı 2453-2467 lira aralığında. Düşüşle başladı temmuz ayına. Altın alacaklar, altın alayım mı diye soranlara al diye cevap veriyorum. Çünkü 2450-2500 lira aralığı çok kalıcı olmayacaktır bundan sonraki süreçlerde. Altın tarafında fırsat kollayanlar bu seviyeleri değerlendirmeli. Temmuzda yeni ralliler beklemeyi sürdüreceğiz.Petrol fiyatında bir toparlanma isteği var, kalıcı mı hep beraber göreceğiz. Bitcoin yüzde 4.19 yükselişte. Tepki alımı geldi. 60-65 bin dolar aralığına odaklandı. 64 bin 500 direnci var yukarıda. Yüzde 4 yükseldi, kar satışlarını göreceğiz. Kar satışı geldiğinde 60 bin dolar güçlü destek konumunda olmaya devam ediyor.Euro bölgesinde enflasyon rakamı açıklanacak. Türkiye'de de çarşamba günü enflasyon var. Cuma günü de ABD'de tarım dışı istihdam verisi var. Bu veriler çok önemli. Bir yükseliş, bir düşüşler göreceğiz. Genel anlamda bu hafta veri akışında önemli akışlar var. Özellikle düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var. O yükseliş trendi geçerliliğini koruyor temmuz ayı için. Sayın Şimşek yeni vergilerden bahsetti. Demek ki Türkiye'de artık yurt dışına çıkanların da durumu iyi görülüyor. Harçlarla ilgili durumdan bahsetti. Borsadaki kazançlarla ilgili bir vergiden bahsetti. Sözün dönüp dolaşıp geldiği her yer yeni vergi. Kuyumcuların, avukatların, doktorların birkaç örneğini verdi. Ortalama vergiden bahsetti. Bu hoş değil aslında. Çok ciddi vergi veren doktorlar da var, avukatlar da var. Herkes aynı torbaya girmiş oldu. Ben sizi çok uyardım yeni normal ile ilgili, vergilerle ilgili. Bugünkü hayat pahalılığı benim için hiç sürpriz değil.'