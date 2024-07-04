Dünyanın gözü bu bölgede: Astana'da kritik zirve başladı! Başkan Erdoğan'dan peş peşe görüşmeler

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 'Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Devlet Başkanları Zirvesi' başladı.Kazakistan'ın dönem başkanlığında 'ŞİÖ+' formatında gerçekleştirilen zirve, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda, ŞİÖ üyesi ülke devlet başkanları konseyi toplantısıyla başladı.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğindeki toplantıya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran Geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile ŞİÖ Genel Sekreteri Zhang Ming katıldı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı 'Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak' başlığıyla yapılacak 'ŞİÖ+' zirvesi de öğleden sonra yapılacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile görüştü.Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ikili temasları kapsamında Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh ile bir araya geldi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile toplantı yaptı.Toplantı, Erdoğan'ın konakladığı otelde basına kapalı gerçekleştirildi.Başkan Erdoğan, toplantının başında karşıladığı Aliyev'e 'Bayağı dirisin maşallah.' dedi, Aliyev de 'Sizi görende.' yanıtını verdi.Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.Astana zirvesinde Rus lider Vladimir Putin'le bir araya gelen Başkan Erdoğan: Türkiye sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı. Türkiye başta Suriye olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkları sonlandırmak amacıyla işbirliğine hazırBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan-Putin görüşmesine dair yazılı açıklama yaptı: Görüşmede, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşındaki son durum, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları, Suriye'deki gerilimde çözüm arayışları ve terörle mücadele konuları ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın önce ateşkes, ardından barışla sona erdirilmesi için uzlaşı zeminini oluşturabileceğini, iki tarafı da memnun edebilecek adil bir barışın mümkün olduğunu ifade etti.İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Lübnan'a yönelik tehditlerinin bölgesel ve küresel barış ile huzuru hedef aldığına işaret eden Erdoğan, çatışmaların yayılmasının en büyük zararı bölge ülkelerine vereceğini, uluslararası toplumun artık İsrail'in durdurulmasına odaklanması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin, sınırlarının hemen ötesinde bir teröristan kurdurmamakta kararlı olduğunun altını çizen Erdoğan, 'Türkiye başta Suriye iç savaşı olmak üzere terör örgütleri için elverişli alan oluşturan istikrarsızlıkların sonlandırılması amacıyla işbirliğne hazır' ifadelerini kullandı. İki lider görüşme öncesi de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Putin ile uzun bir süredir görüşemediklerini belirterek, 'Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu. Ama bu arada arkadaşlarımız sürekli birbirleriyle irtibat halinde' dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Putin'i en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamayı beklediğini kaydetti. Rus lider Putin de Erdoğan'ın davetine katılacağını söyleyerek, 'Türkiye'ye muhakkak gelirim' dedi. Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in zirveye katılan liderler onuruna verdiği akşam yemeğine de katıldı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Merkezi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleşti.Rusya lideri Vladimir Putin şunları söyledi: 'Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor. Birkaç ay zarfında ticaret hacminde düşüş yaşandı ama yıllık ticaret hacmi 55 milyar dolardır. Projelerimiz hayata planlı bir şekilde geçiriliyor. Ne yaptık, geleceğe dönük planlarımız nedir? Hedeflerimizi belirleyeceğiz. Sürekli temas halindeyiz. Türkiye ile stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6.7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdık.'Başkan Erdoğan, Rusya ile Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmeleri olduğunu belirterek, 'Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum. Bütün arzumuz Akkuyu Nükleer Enerji Santrali Projesi'ni bir an önce devreye almak. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız muhatabıyla görüşmelerini sürdürüyor' ifadelerini kullandı. 55 milyar dolarlık ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini dile getiren Erdoğan, bu hedefe ulaşabileceklerine inandığını ve bu konuda potansiyele sahip olduklarını söyledi.Rusya'dan Türkiye'ye gelen yaklaşık 7 milyon turistin önemine değinen Erdoğan, 'Destinasyon olarak iyiyiz, güçlüyüz. Bunu aynı şekilde de devam ettireceğiz' şeklinde konuştu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüştü.