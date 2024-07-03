Kira artış oranı belli oldu! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor
Kirada yüzde 25 kira sınırı kalktı ve yeniden TÜFE dönemi başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını (TÜFE) duyurmasıyla Temmuz 2024 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira zammı, emekli ve memur zammı gibi birçok oranı, enflasyon verisi belirliyor. İşte merakla beklenen Haziran ayı enflasyon verisi sonrası Temmuz 2024 kira artış zam oranı ile kira hesaplama...
Haziran ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz 2024 için yüzde 65,07 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte detaylar...
TEMMUZ 2024 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 65,07 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Temmuz 2024 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.
Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Temmuz 2024 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:
TEMMUZ 2024 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Örnek Konut Kirası: 15.000 TL
Kira Artış Oranı: Yüzde 65,07
Temmuz 2024 Kira Artış Tutarı: 9760,5
Temmuz 2024 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 24.760,5
Açıklanan rakamlara göre kirası 15.000 TL olan bir kiracının Temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 9.760,5 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 24.760,5 TL olarak gerçekleşecek.
HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon (TÜFE) yıllık 71,60, aylık ise 1,64 gerçekleşti.