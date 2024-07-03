Kira artış oranı belli oldu! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Kirada yüzde 25 kira sınırı kalktı ve yeniden TÜFE dönemi başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını (TÜFE) duyurmasıyla Temmuz 2024 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira zammı, emekli ve memur zammı gibi birçok oranı, enflasyon verisi belirliyor. İşte merakla beklenen Haziran ayı enflasyon verisi sonrası Temmuz 2024 kira artış zam oranı ile kira hesaplama...

Haziran ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz 2024 için yüzde 65,07 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte detaylar...Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Temmuz 2024 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 65,07 olarak gerçekleşti.Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Temmuz 2024 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:Örnek Konut Kirası: 15.000 TLKira Artış Oranı: Yüzde 65,07Temmuz 2024 Kira Artış Tutarı: 9760,5Temmuz 2024 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 24.760,5Açıklanan rakamlara göre kirası 15.000 TL olan bir kiracının Temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 9.760,5 TL olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 24.760,5 TL olarak gerçekleşecek.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon (TÜFE) yıllık 71,60, aylık ise 1,64 gerçekleşti.