Katil İsrail'den Gazze'de 250 bin kişiye ölüm fermanı! Hastane boşaltıldı, yakıt ve yiyecek yok

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 37 bin 925'e yükseldi.İsrail ordusunun Gazze'de bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü. İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin büyük bir bölümü için tahliye emri verdi.İsrail, Gazze Şeridi'nin ikinci büyük şehri olan ve 400 binden fazla kişinin yaşadığı Han Yunus'u bu yılın başlarında işgal etmişti. Buradaki Filistinliler, Refah'a sığınmıştı.Mayıs ayının başında ise İsrail, Refah'a saldırmaya başlayınca Han Yunus sakinleri yerle bir olan evlerine dönmek zorunda kalmıştı. Han Yunus sakinleri İsrail'in açıkladığı son ölüm fermanı ile yine bilinmezliğe doğru yollara döküldü.İsrail, Han Yunus'taki halka, sağlıksız çadır kamplarıyla dolu olan kıyı bölgesi El-Mevasi'ye taşınmalarını belirtti.İsrail 'güvenli bölge' ilan ettiği El-Mevasi'ye de sık sık saldırılar düzenliyor. BM'den 'Han Yunus'tan 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz' açıklaması geldi.Al Jazeera'ya göre ise yüzlerce bölge sakini 'Yakıt yok, yiyecek yok. Artık gidecek yerimiz de yok' diyerek evlerini terk etmeme kararı aldı.İsrail'in yoğun bir kara saldırısı başlatacağı düşünülen Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi de dün tahliye edildi.Gazze Şeridi'nin güneyinde ayakta kalan tek hastane olan yerleşkede sadece 3 hasta geride bırakıldı.Katil İsrail ordusunun 1 haftadır kuşatma altında tuttuğu Şucaiyye Mahallesi'nde sıkışıp kalan sivillerin de yaşam mücadelesi sürüyor.BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Gazze'deki insani yardım operasyonlarına ilişkin bilgilendirdi.7 Ekim'in ardından Gazze'deki sivillerin 'uçuruma itildiğini' ifade eden Kaag, 'Gazze'de sadece insani kriz yok, aynı zamanda bir sefalet girdabı var.' dedi.BM Koordinatörü Kaag, kamu sağlık sistemi ve eğitim sisteminin imha edildiğini belirterek, sıcaklar nedeniyle bulaşıcı hastalıklarda da artış olduğunu kaydetti.İsrail'in 6 Mayıs'ta Refah'a saldırılarının ardından 1 milyondan fazla kişinin tekrar yerinden edildiğine işaret eden Kaag, Gazze genelinde 1,9 milyon insanın yerinden edildiğini söyledi.Kaag, 'Gazze'de güvenli hiçbir yer yok.' vurgusunu yineleyerek, İsrail'in Han Yunus'taki 'yeni tahliye emrinden' derin endişe duyduğunu dile getirdi.Gazze'ye insani yardım dağıtımına ilişkin sorunların devam ettiğine dikkati çeken Kaag, 'Siyasi iradenin alternatifi yok.' dedi.İsrail'in Refah saldırısı ve Refah Sınır Kapısı'nın kapatmasının ardından Gazze'ye giren ve dağıtılan yardımlarda çok ciddi düşüş olduğunun altını çizen Kaag, BM'nin İsrail'den güvenli insani yardım dağıtımını sağlaması için çözüm bulmasını istediğini bildirdi.Kaag, ciddi hastalıkları olan 21 çocuğun Gazze'den geçen hafta tahliye edildiğini anımsatarak, 'Çok büyük ihtiyaçlar ışığında, bu konunun öncellikli olduğunu vurgulayarak dikkat ve desteğinizi talep ediyorum.' ifadelerini kullandı.İnsani yardıma yıllarca ihtiyaç olacağını bildiren Kaag, diğer taraftan Gazze'de yeniden inşa ve toparlanma sürecine de gecikmeden odaklanılması gerektiğini söyledi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 270. gününde de sürdürdü.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayıtını kaybetti, 30 Filistinli de yaralandı.Han Yunus kentinde İsrail ordusunun, El-Fehari ve Kizan Raşvan bölgeleri ile El-Menara Mahallesi'ne düzenlediği saldırılarda birçok Filistinli yaralandı.İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde Filistinli 'Ebu Celale' ailesine ait evin vurulması sonucu da çok sayıda Filistinli yaralandı.Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki El-Cela Caddesi'nde İsrail ordusunun hedef almasının ardından bir binada çıkan yangın halk tarafından söndürüldü.İsrail ordusuna ait topçu birlikleri, Gazze kentinin doğusunda bulunan Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini hedef almayı sürdürdü.Şucaiyye Mahallesi'nde hava saldırılarının yanı sıra 6 gündür kara saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Filistinlilere ait bazı evleri de kuşattı.Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğu bölgelerinin boşaltılması çağrısı yapmasının ardından, Emel Hastanesi'ne çok sayıda yaralı getirildiği kaydedildi.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri 'güvenlikleri için' acilen boşaltmalarını istemişti.Daha önce defalarca yerlerinden edilen yüzlerce Filistinli yeniden göç için yollara düşmüştü.