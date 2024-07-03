Yeni vergi paketinde yer aldı: Başkasının IBAN'ını kullananlara ceza yağacak!

Kamuoyunda bir süredir gündem olan vergi paketiyle ilgili yapılacak olan düzenlemeler netleşmeye başladı. Taslak metinden, motokurye ve bahşiş düzenlemeleri çıkarıldı. Yurt dışına çıkış harcına gelecek zamdan ise vazgeçilmezken başkasının IBAN'ını kullananlarada ceza verilecek.

Bir süredir kamuoyunun konuşulan ve üzerinde aylardır çalışılan yeni vergi paketi çalışmasında sona gelindi. Yeni vergi paketinin detayında başkasının POS cihazını kullananlara 90 bin TL, Başkasının IBAN'ını kullananlara 30 bin TL - 20 milyon TL arası, fatura düzenlemeyenlere 1 milyon - 10 milyon TL arası ceza verilecek.Pakete göre, uluslararası şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi uygulanması bekleniyor. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına temettü dağıtma zorunluluğu getirilecek.Kayıt dışı faaliyet gösterene artırımlı ceza uygulanacak. Elden kira ödemelerine kira bedelinin yüzde 10'u kadar ceza kesilecek.Paket özellikle şirketleri ilgilendiriyor. Vatandaşı doğrudan ilgilendiren çoğu madde taslaktan çıkarıldı. Konut kirasında istisnanın kalkması, tapuda gerçek bedelle satış yapılması maddeleri yasada yer almayacak.Yasayla, engellilere araç alımında ÖTV istisnası 5 yıldan 10 yıla yükselecek. Yurt dışına çıkış harcına da zam gelmesi bekleniyor.