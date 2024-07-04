Taksit ödemeleri başladı! Son tarih 31 Temmuz

2024 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödeme süreci 1 Temmuz itibarıyla başladı.MTV, yıllık olarak iki kez ödenmekte ve bu ödemeler ocak ve temmuz aylarında, eşit iki taksite bölünmüş şekilde gerçekleştiriliyor.Bu seneki MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son tarih 31 Temmuz. Ödeme süresini kaçıran araç sahipleri için, 31 Temmuz'dan sonra gecikme faizi uygulanacak.Bu nedenle, araç sahiplerinin belirlenen süre içinde ödemelerini yapmaları önem taşıyor.MTV ödemeleri, çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Bunlar arasında İnteraktif Vergi Dairesi, vergi daireleri, PTT şubeleri ve bankaların resmi internet siteleri bulunuyor.