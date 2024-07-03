Bakan Şimşek grafikle açıkladı: Dış ticaret açığında 31 milyar dolarlık iyileşme...

Haziranda dış ticaret açığının geçici olarak takvim etkisiyle arttığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık açığın ise geçen yılın aynı ayına göre 31 milyar dolar gerilediğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret dengesine dair X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.Haziranda dış ticaret açığının geçici olarak takvim etkisiyle arttığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık açığın ise geçen yılın aynı ayına göre 31 milyar dolar gerilediğini ifade etti.Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlanacağını söyleyen Şimşek, bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşümün ve yeni sanayi politikasının kilit rol oynadığını ifade ederek, 'Hedefimiz cari açığın milli gelire oranını kalıcı olarak yüzde 2,5'in altına çekmektir.' dedi.