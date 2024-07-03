Almanya İçişleri Bakanı Merih Demiral'ın yaptığı 'bozkurt' işaretinden rahatsız oldu

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 yendiği mücadelenin yankıları sürüyor.Merih Demiral'ın ikinci golden sonra yaptığı bozkurt işareti, Avrupa'yı rahatsız etti.Merih'in, bozkurt işaretini yasaklayan Avusturya'ya inat yaptığı harekete, UEFA soruşturma başlatmıştı.Skandal bir tepki de Almanya İçişleri Bakanı'ndan geldi.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına tepki gösterdi. Bakan Faeser, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.İç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Almanya'daki Ülkücü Hareket ile ilgili analizinin linkine de paylaşan Faeser, 'Güvenlik birimlerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından takip ediyor. 'Bozkurtlar' Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor.' dedi.Anayasayı Koruma Teşkilatı, Ülkücü Hareketi 'Almanya'daki Türk aşırı sağı' olarak tanımlıyor, 'iç güvenlik açısından tehdit oluşturan, şiddete eğilimli bir yapı' olarak değerlendiriyor.Ülkücü Hareket, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor. Ancak Ülkücü Hareket de bozkurt selamı da yasak değil.