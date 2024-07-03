CHP'li başkandan skandal hareket: Sigaradan yanan ormanı sigara içerek izledi!

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Yolçatı mahallesinde geçtiğimiz gün anız yakılmasıyla başlayan ve hızla büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın, 2 uçak, 4 helikopter, yüzlerce itfaiye aracı ve 800 personel ile 7 saatte kontrol altına alınmıştı. Uludağ Üniversitesi kampüsüne de sıçrayan alevler bin dönüm ormanlık alanı ve 200 dönüm ekili alanı küle çevirmişti. Yangının başladığı saatlerde olay yerine, Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Şadi Özdemir ile birlikte CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin de gitti. Söndürme çalışmalarının devam ettiği anlarda CHP'li Başkan Şadi Özdemir, cep telefonu kamerasının karşısına geçerek, kendi sosyal medya hesabından takipçilerine yangınla ilgili bilgiler verdi. O sırada kadraja giren görüntü, 'yok artık' dedirtti. Görüntülerin arka planında, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, eli cebinde yangın bölgesinde sigara içerken görüntülendi.CHP'li Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yangınla ilgili bilgiler verdiği o videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa süre içinde, arka planda görüntüye sigara içerken giren CHP'li Özgür Şahin'e tepkiler gelmeye başladı. Şadi Özdemir tepkiler üzerine paylaştığı o videoyu apar topar sosyal medya hesabından kaldırdı. Bursa kamuoyunda büyük tepkilere neden olan o görüntüler, CHP'li heyetin yangın bölgesine şov amaçlı gittiğini gözler önüne sererken, 'Sizin duyarlılığınız batsın' dedirtti.