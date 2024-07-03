Emekliye zam,memura fark: 6 aylık enflasyon açıklanıyor! Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz 2024 emekli ve memur zammı için TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. SSK, BAĞ-KUR emekliye zam oranının belli olmasının ardından gözler en düşük emekli maaşı için atılacak adımda olacak. Bu düzenleme için Meclis'in onayı gerekiyor. Masadaki en güçlü rakam belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz saat 10:00'da (Bugün) Haziran ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Bununla beraber 2024 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Bunula beraber emekli ve memur zammı kesinlik kazanacak.Türkiye'de 16 milyon emekli ve 4 milyon memur bulunuyor.6 aylık enflasyon rakamları hesaplanacak6 aylık enflasyon rakamları SSK, BAĞ-KUR emekli zammı olacakMemur enflasyon farkı hesaplanacakMemur zammı memur enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile belirlenecekOcak-Haziran arasında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için rakam masaya yatırılacakSSK, BAĞ-KUR emekli maaşları her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere doğrudan 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Son dönemde bu rakamların üzerine ilave refah payı verildi.Ocak döneminde SSK, BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 37,57'lik enflasyon zammına ilaveten yüzde 11,68'lik ek zam aldı.6 milyonu aşkın memur ve emeklisinin maaşı temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edilince memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi.Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olacak. TÜİK'in açıklamasıyla beraber enflasyon farkı ile beraber yeni zam oranı hesaplanacak.Mayıs ayında TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise zirve yaparak yüzde 75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oldu:5 aylık enflasyon: Yüzde 22,725 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,725 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,715 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 105 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranları daha da yükselecek.Merkez Bankası'nın emekli temmuz zammı dönemi öncesinde son açıkladığı piyas katılımcıları anketi sonuçlarına göre aylık enflasyon tahmini yüzde 2,52 oldu.Bu durumunda tüketici fiyat endeksi 2.339,35 seviyesine yükselecek. Yine 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 yıllık enflasyon da mayıs ayında gördüğü zirvenin ardından düşüşe geçerek yüzde 73,08 düzeyinde gerçekleşecek. Enflasyon mayısta yüzde 75,45 olmuştu.6 aylık enflasyon: Yüzde 25,81Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,81Memur enflasyon farkı: Yüzde 9,4Toplu sözleşme zammı: Yüzde 10Memur zammı: Yüzde 20,34Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den refah payı ile yüzde 49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi. Temmuz döneminde de eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklisi yüzde 5'in üzerinde ek zam almış olacak.Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 26'ya göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek. Masadaki en güçlü rakam 13 bin TL olarak dikkat çekiyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 860 liraya, ortalama memur maaşı da 37 bin 500 lira bandına çıktı. Yani ortalama olarak her memurun maaşı kabaca 12 bin 250 lira artmış oldu. Enflasyon rakamlarının beklentilere göre gerçekleşmesi durumunda 2024 temmuz döneminde ortalama memur maaşının 45 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.Ortalama memur maaşlarının 2 yıllık değişimi:2023 Ocak-14 bin TL2023 Temmuz-25 bin TL2024 Ocak-37 bin 500 TL2024 Temmuz-45 bin TL (Tahmini)6 aylık enflasyon beklentisine göre memur maaşı hesaplama tabloları da netleşti:Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 39 bin 500 TL'yi en düşük memur emeklisi maaşı da 17 bin 700 TL'yi aşacak.65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar artacak.