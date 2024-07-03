Emekliye zam,memura fark: 6 aylık enflasyon açıklanıyor! Temmuz 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı ve memur enflasyon farkı kesinleşiyor. Emekli zammı 16 milyon, memur zammı ise 4 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiriyor. 6 aylık enflasyon rakamları sonrası SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı masaya yatırılacak. Peki kim ne kadar alacak? İşte 4A-4B-4C dahil yeni emekli ve memur maaşları hesaplama tabloları..
Temmuz 2024 emekli ve memur zammı için TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. SSK, BAĞ-KUR emekliye zam oranının belli olmasının ardından gözler en düşük emekli maaşı için atılacak adımda olacak. Bu düzenleme için Meclis'in onayı gerekiyor. Masadaki en güçlü rakam belli oldu.
TEMMUZ 2024 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz saat 10:00'da (Bugün) Haziran ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Bununla beraber 2024 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Bunula beraber emekli ve memur zammı kesinlik kazanacak.
Türkiye'de 16 milyon emekli ve 4 milyon memur bulunuyor.
6 aylık enflasyon rakamları hesaplanacak
6 aylık enflasyon rakamları SSK, BAĞ-KUR emekli zammı olacak
Memur enflasyon farkı hesaplanacak
Memur zammı memur enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile belirlenecek
Ocak-Haziran arasında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için rakam masaya yatırılacak
EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere doğrudan 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Son dönemde bu rakamların üzerine ilave refah payı verildi.
Ocak döneminde SSK, BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 37,57'lik enflasyon zammına ilaveten yüzde 11,68'lik ek zam aldı.
MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE ARTIYOR
6 milyonu aşkın memur ve emeklisinin maaşı temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edilince memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi.
Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olacak. TÜİK'in açıklamasıyla beraber enflasyon farkı ile beraber yeni zam oranı hesaplanacak.
5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72
Mayıs ayında TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise zirve yaparak yüzde 75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.
Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oldu:
5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72
5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72
5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71
5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32
Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranları daha da yükselecek.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,52
Merkez Bankası'nın emekli temmuz zammı dönemi öncesinde son açıkladığı piyas katılımcıları anketi sonuçlarına göre aylık enflasyon tahmini yüzde 2,52 oldu.
Bu durumunda tüketici fiyat endeksi 2.339,35 seviyesine yükselecek. Yine 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 yıllık enflasyon da mayıs ayında gördüğü zirvenin ardından düşüşe geçerek yüzde 73,08 düzeyinde gerçekleşecek. Enflasyon mayısta yüzde 75,45 olmuştu.
BEKLENTİYE GÖRE TEMMUZ 2024 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TABLOSU
6 aylık enflasyon: Yüzde 25,81
Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,81
Memur enflasyon farkı: Yüzde 9,4
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
Memur zammı: Yüzde 20,34
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI İLE VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI EŞİTLENEBİLİR
Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den refah payı ile yüzde 49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi. Temmuz döneminde de eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklisi yüzde 5'in üzerinde ek zam almış olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ FORMÜL 13 BİN TL
Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 26'ya göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek. Masadaki en güçlü rakam 13 bin TL olarak dikkat çekiyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.
ORTALAMA MEMUR MAAŞI 45 BİN TL BANDINA YÜKSELECEK
Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 860 liraya, ortalama memur maaşı da 37 bin 500 lira bandına çıktı. Yani ortalama olarak her memurun maaşı kabaca 12 bin 250 lira artmış oldu. Enflasyon rakamlarının beklentilere göre gerçekleşmesi durumunda 2024 temmuz döneminde ortalama memur maaşının 45 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.
Ortalama memur maaşlarının 2 yıllık değişimi:
2023 Ocak-14 bin TL
2023 Temmuz-25 bin TL
2024 Ocak-37 bin 500 TL
2024 Temmuz-45 bin TL (Tahmini)
MEMUR TEMMUZ ZAMMI İLE KİM NE KADAR ALACAK?
6 aylık enflasyon beklentisine göre memur maaşı hesaplama tabloları da netleşti:
Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 39 bin 500 TL'yi en düşük memur emeklisi maaşı da 17 bin 700 TL'yi aşacak.
65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar artacak.
TEMMUZ 2024 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI VE MEMUR ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz saat 10:00'da (Bugün) Haziran ayı enflasyon rakamını açıklayacak. Bununla beraber 2024 yılının ilk yarısı için 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Bunula beraber emekli ve memur zammı kesinlik kazanacak.
Türkiye'de 16 milyon emekli ve 4 milyon memur bulunuyor.
6 aylık enflasyon rakamları hesaplanacak
6 aylık enflasyon rakamları SSK, BAĞ-KUR emekli zammı olacak
Memur enflasyon farkı hesaplanacak
Memur zammı memur enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile belirlenecek
Ocak-Haziran arasında 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için rakam masaya yatırılacak
EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK, BAĞ-KUR emekli maaşları her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere doğrudan 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Son dönemde bu rakamların üzerine ilave refah payı verildi.
Ocak döneminde SSK, BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 37,57'lik enflasyon zammına ilaveten yüzde 11,68'lik ek zam aldı.
MEMUR MAAŞLARI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE ARTIYOR
6 milyonu aşkın memur ve emeklisinin maaşı temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Ocak döneminde yüzde 37,57 olan 6 aylık enflasyon rakamları sonrası memur enflasyon farkı yüzde 29,78 oldu. Bu rakama yüzde 15'lik toplu sözleşme ilave edilince memur zammı yüzde 49,25 olarak belirlendi.
Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı yüzde 10 olacak. TÜİK'in açıklamasıyla beraber enflasyon farkı ile beraber yeni zam oranı hesaplanacak.
5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72
Mayıs ayında TÜFE aylık bazda yüzde 3,18, yıllık bazda ise zirve yaparak yüzde 75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.
Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oldu:
5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72
5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22,72
5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71
5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32
Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranları daha da yükselecek.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 2,52
Merkez Bankası'nın emekli temmuz zammı dönemi öncesinde son açıkladığı piyas katılımcıları anketi sonuçlarına göre aylık enflasyon tahmini yüzde 2,52 oldu.
Bu durumunda tüketici fiyat endeksi 2.339,35 seviyesine yükselecek. Yine 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 yıllık enflasyon da mayıs ayında gördüğü zirvenin ardından düşüşe geçerek yüzde 73,08 düzeyinde gerçekleşecek. Enflasyon mayısta yüzde 75,45 olmuştu.
BEKLENTİYE GÖRE TEMMUZ 2024 EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TABLOSU
6 aylık enflasyon: Yüzde 25,81
Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,81
Memur enflasyon farkı: Yüzde 9,4
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
Memur zammı: Yüzde 20,34
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI İLE VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI EŞİTLENEBİLİR
Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den refah payı ile yüzde 49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi. Temmuz döneminde de eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklisi yüzde 5'in üzerinde ek zam almış olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ FORMÜL 13 BİN TL
Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 26'ya göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek. Masadaki en güçlü rakam 13 bin TL olarak dikkat çekiyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.
ORTALAMA MEMUR MAAŞI 45 BİN TL BANDINA YÜKSELECEK
Ocak zammı ile birlikte en düşük memur maaşı 32 bin 860 liraya, ortalama memur maaşı da 37 bin 500 lira bandına çıktı. Yani ortalama olarak her memurun maaşı kabaca 12 bin 250 lira artmış oldu. Enflasyon rakamlarının beklentilere göre gerçekleşmesi durumunda 2024 temmuz döneminde ortalama memur maaşının 45 bin TL bandına yükselmesi bekleniyor.
Ortalama memur maaşlarının 2 yıllık değişimi:
2023 Ocak-14 bin TL
2023 Temmuz-25 bin TL
2024 Ocak-37 bin 500 TL
2024 Temmuz-45 bin TL (Tahmini)
MEMUR TEMMUZ ZAMMI İLE KİM NE KADAR ALACAK?
6 aylık enflasyon beklentisine göre memur maaşı hesaplama tabloları da netleşti:
Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 39 bin 500 TL'yi en düşük memur emeklisi maaşı da 17 bin 700 TL'yi aşacak.
65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı başta olmak üzere sosyal destek ödemeleri memur zam oranı kadar artacak.