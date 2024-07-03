Netanyahu’nun Gazze planları suya düşüyor! Raporlar ortaya çıktı: Generaller ayaklandı!

Hamas bahanesi ile Gazze işgaline girişen İsrail, soykırımın yanına Orta Doğu kaosu da ekledi. 9 aydan bu yana 39 bine yakın sivili vahşice katleden İsrail ordusu, uluslararası desteğini kaybetmenin de eşiğinde. En yakın müttefiki ABD ile anlaşmazlıklar yaşadığı ortaya çıkan İsrail hükümeti, işgale devam edebilmek için sık sık çağrıda bulunsa da beklediği desteği artık bulamıyor.Gazze'ye saldırılarının ardından İran ve Lübnan Hizbullahı ile de sıcak çatışma yaşana İsrail ordusunun, Lübnan ile yeni bir savaş başlatmasının an meselesi olduğu konuşuluyor. Lübnan'la resmi bir savaşa başlaması halinde daha zor durumda kalması beklenen İsrail, çareyi kendisine daha önce destek veren ülkelerin kapısını çalmakta buluyor. Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan arasında 'Mavi Hat' olarak tabir edilen sınır hattında yaşanan gerginliği ele aldı.Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Macron ve Netanyahu, bölgedeki durumu telefonda görüştü. Macron, Mavi Hat üzerinde İsrail ve Hizbullah arasındaki gerilimin artmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirdi.Bölgede Lübnan ve İsrail'in çıkarları aleyhine işleyecek bir gerginliğin tırmanışının engellenmesi gerektiğine işaret eden Macron, böyle bir durumun bölge istikrarı için de son derece tehlikeli bir gelişme olacağını kaydetti. Macron, tüm tarafların diplomatik çözüme doğru hızla ilerlemesi gerektiğinin altını çizerek, azami itidalin önemini vurguladı.Fransa'nın diplomatik çözüm üzerinde çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Macron, İsrail'in, Refah ve Han Yunus'ta yeni bir 'operasyonuna' karşı olduğunu ifade etti. Macron, Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması, halkın ihtiyaçları doğrultusunda insani yardımın bölgeye ulaşması için geçiş noktalarındaki tüm engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.Fransa'dan beklediği desteği göremediği söylenen Netanyahu, ülkesindeki muhalif protestoların yanı sıra kabinesi tarafından da başarısız olduğu nedeniyle istifa çağrılarıyla karşılaşıyor. Hamas bahanesi de işe yaramayan Netanyahu, işgali sürdürmek istese de ülke medyasına yansıyan haberlere göre Netanyahu'yu zor günler bekliyor.The Times of Israel'in haberine göre ortaya çıkan yeni raporlar, İsrailli generaller ile Netanyahu arasında büyük bir kriz yaşandığını kanıtladı. Altı generalin ifadelerine ulaşıldığı belirtilen yeni raporlarda İsrail'in askeri liderliğinin, Hamas'a rağmen Gazze'de ateşkes görmek istediği belirtildi.Gazze ateşkesine Hamas bahanesiyle yanaşmayan Netanyahu'ya karşı ayaklanan generallerin, İsrailli esirlerin serbest kalmasının en iyi yolunun hızlı ve kesin bir ateşkes olduğunu söylediği ileri sürüldü. Netanyhau'nun kişisel hırsları doğrultusunda ateşkese yaklaşmadığını söyleyen generaller, Hamas'ın Gazze'de varlık sürdürmesine razı geldi.Diğer yandan Lübnan'la yeni bir savaşın, güçsüz düşen İsrail ordusunu bir yıkıma sürükleyebileceğinden endişe edildiğinin belirtildiği raporda savaş kabinesindeki çoğunluğun Gazze'de ateşkes istediğine dikkat çekildi. Aynı raporda, yalnız kalmaya başlayan Netanyahu'nun bu seçeneği kesinkes reddettiği ifadeleri de yer aldı.