Küçükçekmece, Bahçelievler şimdi de Esenler: İstanbul’da tabut binalar bir bir çöküyor!

Uzmanlar peş peşe büyük deprem uyarısı yaparken İstanbul'da alarm zilleri çalmaya başladı. Kentsel dönüşümün geri plana atıldığı şehirde, tabut binalar tehlike saçtı. Milyonlarca binanın depreme dayanıksız ve çürük olduğu söylenilen İstanbul'da son bir ay içerisinde iki binada çökme yaşandı.İlk olarak İstanbul Küçükçekmece'ce 2 Haziran'da 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi öldü 18 kişi de yaralandı.Apartmanda yaşayanlar, caddeden bir kamyon geçerken bile binanın sallandığını, bina sahibinin ise kentsel dönüşümü istemediğini anlattı.Bu faciadan günler sonra 27 Haziran'da bu kez İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bir apartmanın çatı bölümünde çökme yaşandı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken apartmanın tamamının yıkılması kararlaştırıldı.Apartman sakini Berfin Biçici, 'Çok fena bir gürültü oldu bir anda, deprem oldu sandım. Apartman zaten çok sallanıyordu, kapının önünden araba geçsin, avizeler, koltuklar sallanıyordu' diyerek yaşanılanları anlattı.İstanbul'da bu kez akşam saatlerinde Esenler'de büyük panik yaşandı. İddiaya göre, 1120 Sokak'ta yapımı devam eden inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı bir binada daha önceden oluşan çatlaklar daha da arttı. Büyük korku yaşayan apartman sakinleri polis ekiplerini aradı. Olay yerine giden polis ekipleri hemen çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.Esenler Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin binada yaptığı inceleme sonrası herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanda oturanlar tahliye edildi. Binadan tahliye edilenler belediye ekiplerinin belirlediği otellere yerleştirilmek üzere araçlarla götürüldü.Gece boyu zabıta ekipleri bina ve çevresinde önlem aldı. Gündüz saatlerinde binadaki çatlakların detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi.Tahliye edilen binada oturan Velit Acar, 'Evet binayı tahliye ediyorlar. Yan tarafta bir inşaat çalışması oldu. Kazı yapılınca bizim balkonda çatlaklar oluştu, biz de belediyeye haber verdik.Geldiler yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Bizi otele yerleştiriyorlar. Daha önce çok eskiden de çatlaklar vardı. Bodrum kattaki çatlaklar biraz daha artınca tedirgin olduk. Üst katlardakiler de eski ama biraz daha artmış' dedi.Öte yandan Kentsel dönüşüm uzmanı ve Yüksek mühendis Cevdet Şentürk, 2000 yılı öncesindeki binaların büyük kısmının yıkanmayan deniz kumuyla ve kalitesiz betonla yapıldığını belirterek, 'İstanbul'da 60 bin ağır ve çok ağır hasarlı bina var. 6 milyon konutun bulunduğu İstanbul'da acilen kentsel dönüşüm çalışmalarının arttırılması gerekir.10 binadan 7'si 2000 yılı öncesi yapılan binalar kalitesiz betondan ve yıkanmadan elenmeden deniz kumlarıyla yapılmış. Çöken binada da alt kısmı 2000 yılı öncesi ve deniz kumuyla yapılan betondan üstüne yapılan kaçak katlar ise son dönem betonlardan yapılmış. Alt çökmüş üstündeki kaçak kat sağlam duruyordu. O yükü kaldıracak güçte olmadığı için çökmüş. Allahtan önceden uyarı vererek çökmüş yoksa felaket yaşanabilirdi' dedi.