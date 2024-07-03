Kovandan çıkan yeşil bal şok etti! Sadece rengi değil kilosu da dudak uçuklattı…

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde arıcılıkla ilgilenen Ali Uyar senelerin ardından karşılaştığı görüntü karşısında şok oldu. Arı kovanlarını kontrol ederken gördüğü bal rengiyle şaşkına çevirdi.Aşağıdereköy Mahallesi'nde yaklaşık 200 adet kovanıyla aracılık yaparak geçimini sağlayan Uyar, kovandan çıkan yeşil balı görünce gözlerine inanamadı.Arı kovanından çıkan yeşil balın nasıl olduğunu anlamak için hemen numune alan Uyar, incelenmesi için bal numunesini üniversiteye götürdü.Sakarya'dan önce Artvin'in Araduç ilçesinde de keşfedilen bal o dönem rekor bir kilo fiyatına ulaşmıştı. Yeşil bal Artin'de keşfedildiğinde kilosu 20 bin TL'den alıcı bulmuştu.Uyar bu konu hakkında ise, 'Artvin'de üretilen bal biraz daha opak, bizimkisi ise çok parlak yeşil renkte. Bu balın değerli olup olmadığını ancak incelemelerden sonra anlayabileceğiz' dedi.Balın renginin yeşil olmasının sebebi hakkında ise çeşitli teoriler öne sürülüyor. Uyar bu konu hakkında, 'Yeni Zelanda ve Endonezya'da da benzer yeşil bal örneklerine rastlanmış. Bu renk, yüksek sıcaklıklarda ağaçların nemle birlikte salgıladığı bir pigmentten kaynaklanıyor olabilir,' ifadelerini kullandı. Ayrıca, Alman Papatyası gibi bazı bitkilerin bu yeşil pigmenti taşıdığı biliniyor.Görüntüsü haricinde de tadı hakkında da bilgiler veren Uyar, 'Bu yeşil balı yediğinizde çocukluğunuza gidiyorsunuz, bir şekerleme tadı var gibi ama sonra boğazı biraz yakıyor. Bu balda tamamen bir gizem var,' diyerek bu eşsiz tat deneyimini de aktardı.