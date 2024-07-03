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Beyaz Gazete
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Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Son 32 ayın en düşük ithalat değeri...

Yılın ilk yarısında ihracat yüzde 2 artarken, ithalatta aşağı yönlü eğilim devam etti. Haziran ayında ise ihracat ve ithalat uzun bayram tatili ve takvim etkisi nedeniyle geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayında ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1; ihracatın ise yüzde 10,6 azaldığını açıkladı. Böylece Haziran'da son 32 ayın en düşük ithalat değeri gerçekleşti.

Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Son 32 ayın en düşük ithalat değeri...
Ekleme: 3.07.2024 - 11:19 Güncelleme: 3.07.2024 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Son 32 ayın en düşük ithalat değeri...
Yılın ilk yarısında ihracat yüzde 2 artarken, ithalatta aşağı yönlü eğilim devam etti. Haziran ayında ise ihracat ve ithalat uzun bayram tatili ve takvim etkisi nedeniyle geriledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayında ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre %4,1; ihracatın ise yüzde 10,6 azaldığını açıkladı. Böylece Haziran'da son 32 ayın en düşük ithalat değeri gerçekleşti.

Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Son 32 ayın en düşük ithalat değeri...

Bakan Bolat rakamlarla açıkladı: Son 32 ayın en düşük ithalat değeri...