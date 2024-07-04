AK Parti 9’uncu yargı paketini TBMM başkanlığına sundu!
AK Parti, trafikten men edilip el konulan araçların satışını kolaylaştıran, kadınların evlenmeden önceki soyadlarını eşlerininkiyle birlikte kullanmasını öngören 9’uncu Yargı Paketini TBMM Başkanlığına sundu. Yapılan teklife göre kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla eşinin soyadının önünde evlenmeden önceki soyadını da kullanabilecek.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler düzenlediği basın toplantısında 38 maddelik yargı paketinde yer alan düzenlemeler ile ilgili bilgi verdi. Güler, casusluk ile ilgili düzenlemenin teklifte yer almadığını, bunun daha sonra tekrar değerlendirileceğini söyledi. Teklif şu değişiklikleri içeriyor:
KADINLAR İKİ SOYADINI BİRLİKTE KULLANABİLECEK
Kadın, evlenince eşinin soyadını alacak. Ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla eşinin soyadının önünde evlenmeden önceki soyadını da kullanabilecek. Kadının soyadı, kendi soyadı ile önceki kocasının soyadından oluşuyorsa kadın bu soyadlarından sadece birisini evleneceği kocasının soyadının önünde kullanabilecek. Anayasa Mahkemesi kadınların sadece evlenmeden önceki soyadlarını kullanmasını sağlayan bir iptal kararı vermişti. Bu yönde bir düzenleme yapılmamasının gerekçesinde, 'Anne ve babanın ayrı ayrı soyadı kullanmaları, çocuk üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek, çocuğun hangi soyadını kullanacağı ayrı bir tartışma konusu haline gelecektir. Bu durum, Türk toplumunun temeli olan aile bütünlüğüne zarar verebilecektir' denildi.
ARAÇLAR SATILACAK
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışının hızla yapılması sağlanacak. Böylece bu araçlar çürümekten kurtulup ekonomiye kazandırılacak.
KADIN SOYBAĞI DAVASI AÇABİLECEK
Evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.
KENDİ İSİMLERİNİ VEREBİLECEKLER
Evlat edinilen çocuğun nüfus kaydına anne ve babası olarak evlat edinenlerin isimleri yazılabilecek.
HAKARETTE SÜRE 2 YIL
Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hali, uzlaştırma kapsamından çıkartılarak ön ödeme kapsamına alınıyor. Ayrıca şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi iki yıla indiriliyor.
VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ
Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Genel Müdürlüğün idare ve temsil ettiği mazbut vakıflar, yargı harçlarından ve teminat gösterme zorunluluğundan muaf olacak.
YÜKSEK YARGIYA EK ÖDENEK
AYM'nin iptal kararına göre Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hakim ve savcıların ek tazminatları yeniden düzenleniyor.
KAYYUM İÇİN 5 UZATMA
Suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanması, silahlı örgüt, terör örgütü, terörizmin finansmanı suçlarının işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunması halinde şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına ilişkin düzenlemenin süresi 5 yıl uzatıldı.