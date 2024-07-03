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Beyaz Gazete
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Gazze'de insani felaket: Can kaybı 38 bine dayandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 37 bin 953'e, yaralıların sayısı ise, 87 bin 266'ya yükseldi.

Ekleme: 3.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 3.07.2024 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Gazze'de insani felaket: Can kaybı 38 bine dayandı
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 271 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 3 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 125 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin toplam sayısının 37 bin 953'e, yaralıların sayısının da 87 bin 266'ya yükseldiği kaydedildi.