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Gribe yakalandığını düşünmüştü: Hayatı kabusa döndü..

ABD'li öğretmen, gezi sırasında basit bir soğuk algınlığı geçirdiğini sandı ancak başına gelmeyen kalmadı. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan kadın, hem kollarını hem de bacaklarını kaybetti.

Ekleme: 4.07.2024 - 09:56 Güncelleme: 4.07.2024 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Gribe yakalandığını düşünmüştü: Hayatı kabusa döndü..
ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan lise öğretmeni Sherri Moody'nin kolları ve bacakları siyahlaştı. Genç öğretmen, 4 kez ampütasyon geçirdi.

Başlangıçta, ciddiye almadığı bir sınıf gezisi sırasında soğuk algınlığına benzer semptomlar yaşadığını ifade eden Moody, durumunun hızla kötüleşmesi, yüksek ateş ve nefes almada zorlanmanın ardından soluğu hastanede aldı.

Çift zatürre teşhisi koyuldu

Hastanede genç öğretmene, okul gezisi esnasında yakalandığı düşünülen bir bakterinin neden olduğu, ciddi bir akciğer enfeksiyonu olan çift zatürre teşhisi koyuldu.

Vücudu septik şokla yanıt verdi

New York Post'un aktardığına göre Moody'nin vücudunun enfeksiyona, kan basıncını önemli ölçüde düşüren ve yaşamı tehdit eden kritik bir durum olan septik şokla yanıt verdiği belirtildi.

Gribe yakalandığını düşünmüştü: Hayatı kabusa döndü..

Kol ve bacakları kesildi

Komaya giren genç kadının hayati organlarına kan akışı sağlamak için uygulanan ilacın kol ve bacaklardaki kan dolaşımını etkilediği, dirsek ve diz altındaki uzuvlarının kesilmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Ampütasyonların ardından genç öğretmen taburcu edildi.

Gribe yakalandığını düşünmüştü: Hayatı kabusa döndü..