Dışişleri'nden Suriye'deki provokasyonlar hakkında açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri’de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır" açıklamasını yaptı. Ayrıca Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medyadaki görüntülerde Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç "Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez." dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Kayseri'deki provokasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Zanlısı hakkında devletimizin adli süreçleri işlettiği bir suçun ardından Kayseri'de yaşanan üzücü hadiselerin, sınırlarımızın ötesinde de birtakım provokasyonlara malzeme edilmesi yanlıştır' ifadelerine yer verildi.Türkiye'nin Suriye halkının esenliği için gösterdiği çabaların ve ilkeli duruşun, her türlü provokasyonun üzerinde olduğu vurgulandı.Bakan Tunç, Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletin birliğini ve ülkenin huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ile sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler ve asılsız iddialarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturmaların sürdüğünü ve gözaltı kararlarının verildiğini aktardı.Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu kaydeden Bakan Tunç, 'Bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, kanunlar çerçevesinde gerekli cezaları uygulamaktadır. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimiz, sağduyulu davranarak ülkemizi karıştırmak isteyenlere asla müsaade etmeyecektir' ifadelerini kullandı.Tunç ayrıca sosyal medyadaki görüntülerde Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya platformlarında Türk bayrağına yönelik saldırılarda bulunulan görüntülerin yer aldığını belirtti.Bununla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanunu'nun 300/1 maddesinde düzenlenen 'devletin egemenlik alametlerini aşağılamak' suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildiren Tunç, 'Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez.' ifadesini kullandı.