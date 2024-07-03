Kritik Astana zirvesinde gözler Başkan Erdoğan'da! Bildiride Gazze hassasiyeti

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde istikrar için liderlerin öncelikle uluslararası ticaret ve ekonomi alanına odaklanılacağı belirtiliyor.Başkan Erdoğan'ın zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir araya gelerek kapsamlı bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.Bölgesel güvenlik, ortak altyapı projeleri, ulaştırma ve enerji işbirliği konularının gündeme gelmesi beklenen ŞİÖ zirvesinde Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması ve Gazze için ateşkes vurgusu yapılması da öngörülüyor.Zirveye, 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Zirve sonrası çeşitli alanlarda 20'den fazla belgenin kabul edilmesi planlanıyor.Erdoğan-Putin görüşmesinde Ukrayna krizi ve İsrail'in Gazze saldırıları, Suriye, Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezi, enerji işbirliği ve ticari ilişkilerin masada olacağı değerlendiriliyor.Görüşmelerde ilk reaktörünün devreye alınması için son viraja girilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki son durumunda gündeme gelmesi bekleniyor.'Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak' başlığıyla yapılacak zirvede ana gündem, mevcut uluslararası ve bölgesel sorunların çözümünde ŞİÖ'nün rolünün güçlendirilmesi olacak.Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, çevre, sağlık, turizm, eğitim, dijitalleşme, ulaşım ve lojistik konuları, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğini görüşülecek.Bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı toplantıda Gazze'deki son durum da masada olacak. Zirvede Başkan Erdoğan'ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, İran, Hindistan ve Pakistan'dan devlet ile hükümet başkanlarının katılacak.Zirveye gözlemci ve diyalog ortağı olarak Belarus, Moğolistan, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkmenistan liderleri de iştirak edecek.Zirve sonrası ŞİÖ'nin güncel uluslararası ve bölgesel meselelerdeki tutumu ile geleceğe yönelik çalışmaların yer alacağı Astana Deklarasyonu ile '2035 ŞİÖ Kalkınma Stratejisi' ve '2030 ŞİÖ Enerji İşbirliğini Geliştirme Stratejisi'nin de dahil olduğu çeşitli alanlarda 20'den fazla belgenin kabul edilmesi planlanıyor. Zirvede, gözlemci statüsünde yer alan Belarus'un ŞİÖ'ye tam üye olmasına yönelik karar alınması bekleniyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Enerji Bakanları Toplantısı'nda ŞİÖ çatısı altında 'mega şebeke' üzerinde çalışacak teknik düzeyde bir çalışma grubunun kurulmasını önerdi.