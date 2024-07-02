CHP’li belediye başkanının darp ettiği mağdur o anları anlattı: Kameraları kapatın öldüresiye dövün

Manisa'nın Kula İlçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'in makam odasında, Murat Uygur ile birlikte öldüresiye dövülen Halit Dolma, yaşadıkları dehşeti SABAH'a anlattı.Murat Uygur'un Egem Beton Parke Şirketinin sahibi olduğunu, kendisinin de yanında çalıştığını ve işlerini takip ettiğini anlatan Dolma, 'Egem Beton Parke Şirketi olarak, Kurban Bayramı öncesi belediye şirketi Beşibiryerde A.Ş. ile, birlikte parke üretimi yapıp ilçe merkezi ile kırsal mahallelerde döşenmesi konusunda 3 yıllık ortaklık sözleşmesi imzaladık.Perşembe günü başkan bizi belediyeye davet etti. 16.30'da belediyeye gittik. Makam odasına aldılar. Başkanın söylediğine göre belediyeye bir alacaklı gelmiş ve bu borcu ödemesi gerekiyormuş.Başkan Dönmez, Murat Uygur'a, 'sen benim ortağımsın. Bana acil 580 bin lira gerekiyor. 5 dakikada parayı bulup masaya koy' dedi.Murat Uygur'da 'hemen getiremem. Pazartesi günü getirebilirim' dedi. Odada Başkan Yardımcısı Mahmut Çalık ile Fen İşleri Müdürü ve 4 encümen üyesi daha vardı.Bunun üzerine başkan bir anda ayağa kalkarak 'kameraları kapatın. Belediye personelini dışarıya çıkartın. Belediyeyi boşaltın. Aşağıdaki kapıları kapatın' diye bağırarak talimatlar verdi.Korumaları ve personel bir anda aşağıya koşup, 'boşaltın' diyerek belediye personelin dışarıya çıkardı.Makam odasının kapısını da kapattılar. Başkan daha sonra korumasına 'alın bunları' dedi. 'Başkanım' dedikçe daha çok vurdular.Murat Uygur'un ağzından kanlar akıyordu. Başkan daha sonra 'yetmez, gidin sopaları getirin' dedi. Murat Uygur'u sopalarla öldüresiye dövdüler.Beni de yere yatırıp yumrukladılar. Kaburgalarımı tekmelediler. Başkan 'öldüresiye dövün' diyordu. Murat Uygur'un çenesi, burnu, 2 kaburgası kırıldı. Konuşamıyor. Konuşabilse onun da ifadesi alınacak.Şikayetimizin üzerine savcılık belediyedeki kameralar kapalı olsa da çevredeki binaların güvenlik kamera kayıtlarını topladı' dedi.