Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takım'a destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa'daki programı iptal etti. Erdoğan, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynananacak Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek. Aynı tarihlerde Şuşa'daki zirveye Başkan Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.Erdoğan'ın bu kararı Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamı sonrası hem motivasyon hem de A Milli Takım'a destek vermek için aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.A Milli Futbol Takımımız'ın dün Avusturya ile oynadığı maça damga vuran yıldız oyuncu Merih Demiral, yaptığı 'bozkurt selamı' nedeniyle UEFA tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.'Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır.Merih Demiral ise maçın ardından Bild'in Bozkurt selamı ile ne anlatmak istediğine yönelik sorusuna 'Tabii ki gol attığım için çok mutluyum. Kutlama şeklimin Türk kimliğimle ilgisi vardı. Stadyumdaki insanların da bu jesti yaptığını gördüm' şeklinde cevap verdi.Merih'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;'İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye'de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim.UEFA, EURO 2024'te oynanan Avusturya maçının ardından yaptığı 'Bozkurt selamı' nedeniyle Merih Demiral'a soruşturma açarken, kendi dayattığı LGBT'yi desteklemediği için bazı kulüplere de zamanında ceza verdiği yeniden gündeme geldi.2022 yılı haziran ayı boyunca 'Onur Haftası' nedeniyle birçok Avrupalı kulübü LGBT'yi temsil eden renkleri bayraklarında, logolarında ve formalarında kullandı.İspanyol devi Real Madrid ise bu uygulamaya katılmadı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez buna gerekçe olarak ise kulübün geleneklerine ve inançlarına olan bağlılığını gösterdi.UEFA'nın isteğine karşı çıkarak LGBT'ye destek vermeyen Real Madrid bu tutumun sonucunda para cezasına çarptırılsa da sonrasında yapılan itirazda eflatun beyazlılar haklı bulundu.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Merih'in Bozkurt selamını kınadığı ve X hesabında 'Türk aşırı sağcılarının sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok' şeklinde bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. 'Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılığın platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez' diyen Feaser, Merih'i resmen hedef gösterdi.Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Avusturya maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın sevinç kutlamasına yönelik tepkilere ilişkin, 'Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz.' ifadesini kullandı.Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, '2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında A Milli Futbol Takımımız ile Avusturya A Milli Futbol Takımı arasında dün oynanan futbol maçının ardından UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açılması kabul edilemez.' ifadesine yer verildi.Alman Federal Anayasayı Koruma Teşkilatının Eylül 2023'te yayımladığı rapora atıfta bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:'(Raporda) Her bozkurt işareti yapanın aşırı sağcı olarak nitelendirilemeyeceği vurgulanmışken ve 'bozkurt' işareti Almanya'da yasaklı bir simge değilken, Demiral'a Alman makamları tarafından gösterilen tepkilerin bizatihi kendisinin yabancı düşmanlığı içerdiği değerlendirilmektedir. Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz.'Faeser'ın skandal talebiyle ilgili Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Merih Demiral'a destek paylaşımında bulundu. Bakan Bak, 'Uzun uzun yazmaya gerek yok' diyerek Demiral'ın fotoğrafını paylaştı.UEFA'ya bir tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.'Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur.'AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin açıklama yaptı. Hem Merih'i hedef gösteren Almanya İçişleri Bakanı Faeser'e hem de UEFA'ya tepki gösteren Çelik, 'Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın gol sevincini hedef alarak yaptığı açıklama ve UEFA'nın başlattığı soruşturma kabul edilemez. Irkçılık ve faşizm arayanların Avrupa'da son zamanlarda farklı ülkelerdeki seçim sonuçlarına odaklanmaları yerinde olacaktır.' ifadelerini kullandı.TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank da Faeser'e tepki gösterdi.Faeser'in açıklamasını kendi sayfasında paylaşan Varank, 'Merih'in gol sevinci bu topraklara ait bir değerdir. Futbolcumuzla gurur duyuyoruz ve her daim yanındayız. Milli futbolcumuzun gol sevincini 'ırkçılık' olarak niteleyenler önce kendi tarihlerine baksınlar. LGBT propagandasını ayakta alkışlayanların ya da PKK'ya selam duranların Türk'ü hazmetmesini zaten beklemiyoruz' ifadelerini kullandı.UEFA'nın Merih Demiral için açtığı soruşturmayı değerlendiren Emin Özkurt, seçenekleri tek tek açıkladı. A Spor'a konulan Özkurt, 'Bozkurt selamının bir siyasi parti işareti olmadığı ve Türklüğün sembolu olduğu UEFA'ya açıklanabilirse ceza gelmez.' dedi.