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Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başladı: Trafik kilitlendi! 4 gün sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle Haliç orta köprünün Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı. Kapanan yol nedeniyle D-100 Karayolu'nda başlayan trafik yoğunluğu Bahçelievler'e kadar uzandı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başladı: Trafik kilitlendi! 4 gün sürecek
Ekleme: 4.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 4.07.2024 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başladı: Trafik kilitlendi! 4 gün sürecek
Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması dün akşam saat 23.00'da başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında metrobüs yolunun da bulunduğu orta köprü Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

Sürücüler, D-100 Karayolu'na yerleştirilen trafik işaret levhaları ve ışıklı dubalarla Haliç Köprüsü yan yola yönlendirildi.

Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başladı: Trafik kilitlendi! 4 gün sürecek

İşine gitmek isteyen İstanbullular, kapanan orta şerit nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı.

Haliç Köprüsü'nde başlayan trafik yoğunluğu, Bahçelievler'e kadar uzandı.

Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başladı: Trafik kilitlendi! 4 gün sürecek

Sabah saatlerinden itibaren Haliç Köprüsü ve yakınlarında oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü'ndeki çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.