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Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam;100 operasyon gerçekleştirildiğini ve operasyonlarda; 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına operasyon
Ekleme: 2.07.2024 - 09:12 Güncelleme: 2.07.2024 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına operasyon
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam;100 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

İşte operasyonun ayrıntıları;

'Son 1 haftadır süren “Kalkan-25” operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam;
100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı.
21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ayrıca 2 bin 563 Düzensiz Göçmen Yakalandı.'

Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına operasyon