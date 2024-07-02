Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılarına operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam;100 operasyon gerçekleştirildiğini ve operasyonlarda; 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele sürüyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son 1 haftadır süren 'Kalkan-25' operasyonlarında; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik toplam;100 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.İşte operasyonun ayrıntıları;'Son 1 haftadır süren “Kalkan-25” operasyonlarında; Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik toplam;100 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 149 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 42'si tutuklandı.21'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.Ayrıca 2 bin 563 Düzensiz Göçmen Yakalandı.'