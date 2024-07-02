Avrupa bölünüyor! Kalıcı siyasi kriz kapıda: Tarihte bir ilk yaşanıyor

Fransa'da önceki gün yapılan erken genel seçimin ilk turunda aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (RN) oyların yüzde 34'ünü alarak ilk sırada gelmesinin yankıları sürüyor.Oyların yüzde 28,1'ini alan sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ikinci, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın liderliğindeki Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı ise oyların ancak yüzde 20,3'ünü alarak üçüncü sırada yer aldı.Seçimin ikinci turu pazar günü yapılacak ve Ulusal Meclis'teki sandalye dağılımı belli olacak.Uzmanlara göre ikinci turda da RN partisinin zaferi bekleniyor. Macron, erken genel seçim kararını 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de RN'nin kazanmasının ardından almıştı.Dolayısıyla genel seçim sonuçları için Fransa basınında 'Macron erken seçim kararı kendi sonunu getirdi' başlıkları atıldı.7 Temmuz'da yapılacak ikinci turda da RN'nin zafer kazanmasının Avrupa'daki diğer aşırı sağcı partilerin oylarını artıracağı tahmin ediliyor.Görev süresi Nisan 2027'de dolacak Cumhurbaşkanı Emmanual Macron, aşırı sağcı RN partisinin Meclis'te çoğunluk sağlaması halinde bile istifa etmeyeceğini açıklamıştı.Macron geçtiğimiz günlerde, aşırı sağ ve sol partilerin seçim manifestolarının ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceğini söyledi.Fransa tarihinde ilk kez bir aşırı sağcı parti seçimlerde birinci sıraya yerleştirken aşırı sağcı partinin ilk sırayı almasının ardından başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte aşırı sağ karşıtı gösteriler başladı.Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik'in başında 28 yaşındaki Jordan Bardella var. TikTok'ta 1,6 milyon takipçisi olan Bardella, partisinin ikinci turu da zirvede bitirmesi halinde başbakan olacak.Göçmen karşıtı olan Bardella, İtalya göçmeni bir ailenin oğlu