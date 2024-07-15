Meta'dan Trump hakkında şok eden karar! Facebook ve Instagram hesapları kısıtlanmıştı...

Eski ABD Başkanı ve ABD Başkan Adayı Donald Trump, Meta'nın platformları olan Instagram ve Facebook'ta kısıtlanmıştı. ABD'de 2024 seçimleri yaklaşırken Meta, 'Oy verenlerin başkan adaylarını net olarak dinleyebilmesi için' kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.Trump daha önce sosyal medya platformlarındaki davranışları nedeniyle önce banlanmış ardından da kısıtlamalarla platformlara geri dönmüştü. Konuyla ilgili olarak blogunda bir paylaşım yapan Meta, 'Siyasi ifadeye izin verme sorumluluğumuzu değerlendirirken, Amerikan halkının başkan adaylarını aynı temelde duyabilmesi gerektiğine inanıyoruz.' ifadelerini kullandı.Döner dönmez paylaşımlarına başladıMeta'dan yapılan açıklamada 'ABD'deki tüm başkanlık adayları, nefret söylemi ve şiddet kışkırtmasını önlemeye yönelik politikalar da dahil olmak üzere, tüm Facebook ve Instagram kullanıcılarıyla aynı topluluk standartlarına tabidir,' ifadeleri yer aldı.Donald Trump, Meta'nın sosyal ağlarına geri döndüğünden bu yana kampanya bilgileri, Demokrat aday Biden'a yönelik eleştiriler ve çeşitli meme'ler paylaştı. Trump'ı eleştirenler ise Trump'ın dönüşü ile birlikte yanlış bilgilendirme ve şiddet, kışkırtma artışına yol açabileceği konusunda endişelelerini dile getirdiler.Biden tarafı ise Meta'nın kararını eleştirdikleri bir açıklamada bulundu ve bu kararı 'açgözlü, sorumsuz bir karar' olarak nitelendirdi. Biden'ın kampanya ekibinin açıklamasında kararın 'güvenliğe ve demokrasiye doğrudan bir saldırı teşkil ettiğini' belirtti.Meta platformları dışında diğer büyük sosyal medya firmaları da Trump'ın yasakladıkları hesaplarını yeniden açmıştı.