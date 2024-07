Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz Anma Programı'nda önemli mesajlar: Modern zaman haşhaşilerini affetmeyeceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'MİLLETİMİZ BUGÜN DE OMUZ OMUZA'Bugün diriliş destanının 8. yılını idrak ediyoruz. Bu gazi mekanda ve 81 vilayetimizin tamamında birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Bugün de omuz omuzayız. Biriz, beraberiz, genci yaşlısı, kadını erkeği 85 milyon tek yumruğuz. Bu muazzam birlik ve beraberlik için dosta güven ve düşmana korku veren bu dik duruşunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Şehadetle müşerref olmak dünyada her kula nasip olmaz. 15 Temmuz gecesi darbeye direnen vatandaşlarımızdan 252 şehidimiz bu müjdeye mazhar oldu ve şehitlikle şereflendi. 2740 insanımız da o gece yaralanarak o gece gazi oldu.Gazilerimize de mevladan hayırlı, sağlıklı ve bereketli ömürler diliyorum. O gece televizyondan yaptığımız çağrıya icabet ederken havalimanlarına, sokaklara akın eden, helikopterlerin karşısına cesurca dikilen, kurşunlara karşı göğsünü siper eden herkese şahsım ve milletim adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.'RUHUNU 1 DOLARA SATACAK KADAR UCUZLAŞANLAR DA VAR'Milletvekillerimiz kahramanca görevlerini yerine getirdiler. Milletimiz emperyalizmin kuklalarına dur demiştir. Her millette vatanını canından çok sevenler olduğu gibi ruhunu 1 dolara satacak kadar ucuzlaşanlar da olabilir. Maalesef darbe girişiminin başarıya ulaşmasını isteyenler de vardır. FETÖ'cü hainlere destek verenleri bugün bir kez daha utançla hatırlıyoruz.Rabbim bir daha böyle bir karanlık geceyi milletimize yaşatmasın.Zalime merhamet mazluma zulümdür. Sadece şu an bulunduğumuz bölgede 29 insanımızı şehit edenlere, gencecik insanlarımızı bizden koparanlara, masumları katledenlere merhamet edersek kahraman gazilerimize mahcup oluruz. Acımız da öfkemiz de tazedir.Mevla ülkemizi ve milletimizi korusun.'HEDEF TÜM MİLLETİMİZDİ'15 Temmuz gecesi sadece bir işgal girişimini püskürtmedik. İstiklal ve istikbalimize de sahip çıktık. Sadece bizi ve ailemizi hedef almadılar. Sadece AK Parti ve hükümetimiz hedef alınmadı. 15 Temmuz gecesi Türkiye hedef alındı, bekamız hedef alındı. Hedef tüm milletimizdi. Türkiye'ye diz çöktürmeyi amaçlıyorlardı. Türkiye'nin geleceği hedef alındı.'HEDEFLERİ FETÖ'YÜ AYAĞA KALDIRMAK'15 Temmuz'da son kozlarını oynadılar. Darbecilerin galip gelmesini şevkle bekleyenler oldu. Hedefleri FETÖ'yü ayağa kaldırmak. Teröristleri koruyup kollayıp adına da 'hukuk' diyorlar.'MİLLETTEN YEDİĞİ TOKATI UNUTAMADILAR'Kontrollü darbe iftirası atarak başaramadıklarını 15 Temmuz arefesinde meclisimizin gazi kimliğine saldırarak yapmaya çalışıyorlar. Her kim 15 Temmuz'a laf söylüyorsa hedef milletimizdir. Her kim milletimiz zaferini küçümsüyorsa, asıl amacı FETÖ'cü efendilerine diyet borcunu ödemektir. Bunlar 15 Temmuz gecesi milletten yedikleri tokatı unutmayan bir grup zavallılardır.Ne yaptılarsa tam 8 yıldır emellerine ulaşamadılar. Hiçbir zaman da ulaşamayacaklar.'