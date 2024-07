Bakan Kurum: Her ay 30 bin konutu tamamlayıp teslim edeceğiz!

Kentte 2 gündür bir dizi toplantı ve ziyarete katılan Bakan Murat Kurum, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile bir araya geldi. Bakan Kurum daha sonra 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Metin Tamer Sitesi, Sefa Evler ve İstasyon Caddesi'nin de içerisinde bulunduğu rezerv alanı ziyaret ederek çalışmaları inceledi. İncelemelerinin ardından gazetecilere konuşan Bakan Kurum, depremin yıkımlara neden olduğu 11 kentte yoğun çalışmalar yaptıklarını aktardı.Kurum, '11 ilimizde 276 bin konutumuzun, dükkanlarımın inşası hızla yükseliyor. 4 bin 500'e yakın köyümüzde, vatandaşlarımızın köydeki yaşamlarını sürdürebilmesi için evlerimizi özgün mimarisi ile inşa ediyoruz. Şu ana kadar toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu 11 ilde teslim edeceğiz. İnşallah 2025 yılına geldiğimizde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz' dedi.Dünyanın en güzel duygusunun yuva kurmak olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, 'Dünyanın en güzel duygularından biri de kurulan o yuvanın sakinlerinden dua almaktır. Bizim de gayemiz, amacımız, depremzede kardeşlerimizin duasını almaktır. Şu ana kadar Osmaniye özelinde; 3 bin 572 yeni yuvamızı ve iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. Konut teslimleri etap etap devam edecek. 9 bin 100 yuva ve iş yerimizi de süratle tamamlayacak; kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olacağız' diye konuştu.Osmaniyelilere müjdeler vereceğini vurgulayan Bakan Kurum, şöyle devam etti: Şu anda bulunduğumuz Esenevler Mahallemizde, İstasyon Caddesi'ni de az önce hep birlikte heyetimizle, muhtarımızla, vatandaşlarımızla görüşerek ziyaret ettik. Burada bir rezerv yapı alanımız var. Bu alanın sınırlarını vatandaşlarımızdan, şehrimizden, sivil toplum örgütlerimizden gelen talepler, yine bakanımızın, valimizin, milletvekillerimizin, belediye başkanımızın talepleri doğrultusunda vatandaşlarımızın isteğiyle revize ettik. İstasyon Caddesi'nde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ait yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanı da proje içine dahil ettik. Yine orada yapılaşması olmamış, arsa sahipleriyle görüşerek yaklaşık 14 bin metrekarelik bir alanı da sağ olsun arsa sahiplerimiz de Osmaniyeli vatandaşlarımız için her türlü desteği verdiler. Kendilerine de çok çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla 24 bin metrekarelik alanı da proje sınırları içerisine dahil ediyoruz. Burada Bilge Sitesi'nin bulunduğu bir alan var. Burada da vatandaşlarımızın rezerv alanına girme talepleri var. Bu alanı da yine rezerv alanımızın içine alıyoruz. Dolayısıyla İstasyon Caddesi'ne yakışır, yeni hızlı tren garımızın hemen karşısında, meydanıyla, dükkanıyla, konutlarıyla, iş yerleriyle, sosyal altyapısıyla örnek bir şehircilik modelini inşallah Osmaniye'mize kazandıracağız. Her zaman vatandaşımız bizden ne istediyse, onun peşinden koştuk. Onu gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştık. Hızlıca tamamlayacağız inşallah.'Zafer Camisi'nin karşısındaki 35 dönümlük alanda da esnaf ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalar yapacaklarını anlatan Bakan Kurum, 'Burada şehrin meydanlarını genişletmek, buradaki ticareti çok daha güçlü hale getirmek, kente gelen vatandaşlarımızın şehrin meydanında, buradaki ticari ünitelerde, sosyal alanlarda daha çok vakit geçirebilmesine imkan sağlamak için bu bölgede de bir proje çalışacağız. Çalışılan projeyi vatandaşlarımıza sunacağız. Vatandaşlarımızın çoğunluğunun rıza göstermesi, talep etmesi halinde de yine burada inşallah Zafer Camisi ve çevresinde belediye binamıza kadar bir rezerv alanla birlikte bir proje düzenlemek ve bu düzenlenmiş olan projeyle birlikte Osmaniye'ye yakışır inşallah inşaatlarımızı yapmak istiyoruz. Burada vatandaşımızın rızası, bizim için önemlidir.Buna ilişkin de valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız vatandaşlarımızla toplantılarını yapacak. İnşallah hızlı bir şekilde burada vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Şunun altını önemle çizmek istiyorum. TOKİ'mizle, Emlak Konutu'muzla, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'mızla, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'müzle, diğer birimlerimizle deprem bölgesinde sadece ev yapmıyoruz. Deprem bölgesinin iklim şartları, buradaki ekonomik şartlar, vatandaşlarımızın bizden talepleri yine buradaki sosyal ihtiyaçları gözetecek projeler yapmaya çalışıyoruz. Yapılan projeler, yeşil alanlarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle inşallah geleceğin muhteşem Türk şehirleri olacaktır' diye konuştu.Bakan Kurum, konuşmasının ardından bir toplantıya katılmak üzere Adana'ya hareket etti.