İstanbul'da korkunç olay! Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur kadınlar tuvaletinde kabusu yaşadı

Olay, önceki gün saat 04.45 sıralarında Şişli Harbiye'deki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde arkadaşı Nisa Nur Taşkıran ile eğlence mekanına gelen Eslem Sena Nur (21), gecenin ilerleyen saatlerinde evine gitmek için taksi çağırdı.Beklediği esnada tuvalete giren genç fenomen kabindeyken iki kadın kapıyı zorlamaya başladı. Yaşanan sözlü tartışma sonrasında genç fenomeni kabinden çıkartan iki kadın, onu darbetmeye başladı.Tuvalette yere yatırılarak öldüresiye dövülen genç fenomenin başına topuklu ayakkabıyla vuruldu. Can havliyle saldırganların elinden kurtulan Eslem Sena Nur, çıktığı dışarıda tekrardan saldırıya uğradı.Mekanın çalışanlarının araya girmesiyle kurtarılan genç fenomen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Saldırı anları ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Hastanede tedavi altına alınan Eslem Sena Nur'un üstü kanlar içerisinde kalırken, başına 12 dikiş atıldığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli polisi, mekanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Yapılan incelemeler sonucunda genç fenomene saldıranın Seyran Y., topuklu ayakkabı ile vuranın ise Fadime A. olduğu tespit edildi.Gözaltına alınan Seyran Y. ve Fadime A., kendilerinden şikayetçi olan Eslem Sena Nur'dan şikayetçi oldu. İfadesi alınan Eslem Sena Nur, kız arkadaşıyla gittikleri eğlence mekanında tuvalete gittiklerini, tanımadığı iki kadının tuvalete gelerek kapıya sert bir şekilde vurduklarını, daha sonra sözlü tartışma yaşadıklarını, akabinde tuvaletten çıktıktan sonra koridorda kavga ettiklerini ve kafasına darbe aldığını söyledi.Emniyette ifadeleri alınarak işlemleri tamamlanan Seyran Y. savcılık talimatıyla emniyetten serbest kalırken, adliyeye sevk edilen Fadime A. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı."BENİ ORADA PATAKLADILAR, YATIRIP MAHVETTİLER"Kanlar için kalan Eslem Sena Nur ise yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı. Nur, "Kız arkadaşımla beraber mekandaydık. Eve dönmek için taksi çağırdık, onu beklerden de lavaboya gittim. Benim arkamdan da 3 tane kız girdi. Kumpas olduğunu düşünüyorum. Lavaboda üstüm müsait değilken kapıyı iteklemeye çalıştılar.Çıktığımda da benimle münakaşaya girdiler. Nedense dayak yiyeceğimizi anladım, çünkü bir tane kızın elinde çakı vardı. Orada bana saldırmaya kalktılar, ben kaçmaya çalıştım. Beni orada biraz patakladılar. 2 tane kız beni yatırıp mahvettiler. Kafama da çakı soktular. Daha sonra beni merdivenden attılar. Kafamda 12 dikiş var. Her şerde bir hayır vardır diyelim. Şu an karakoldayım. İfadesi alınıyor arkadaşın. Ne gerek vardı bunlara" ifadelerini kullandı.