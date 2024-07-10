Ticaret Bakanlığı ek tedbir aldı! Oradan geçecek yolcular dikkat

Ticaret Bakanlığı, gümrük sınır kapılarında yaz dönemi yolcu geçişleri ile ilgili çeşitli tedbirler aldı. Bu kapsamda, personel takviyesi yapıldı. Kapıkule Gümrük Müdürlüğünde 12 olan yolcu giriş peronu 24 işlem noktasına çıkartıldı. Personele kumanya verilerek hizmetin 24 saat süresince aksamaması sağlandı. Kapılardaki yoğunluk durumunun görüntüleri Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü web sitesi üzerinden yayımlanacak. Kapılarda mobil hizmet araçları ile ilave Saymanlık vezneleri açıldı. Jandarma ve Emniyet birimlerince gümrük sahalarında güvenlik tedbirleri artırıldı.