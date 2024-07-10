Özgür Özel'e hayal kırıklığı! Gündüz çağrı yaptı akşam sadece CHP katıldı
Özgür Özel'in çağrısıyla dün akşam 21.00'de düzenlenen asgari ücrete zam yapılmamasına karşı ışık açıp kapama protestosuna katılım olmazken CHP Genel Merkezi'nin eylem sırasındaki görüntüsü kameralara yansıdı.
CHP, yabancısı olmadığı tencere-tava protestolarına geri döndü.
Dün gerçekleştirilen CHP'nin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, bu kapsamda asgari ücrete zam yapılmamasını protesto için çağrı yaptı.
"Zam istiyorsan aç-kapa"
Özel açıklamasında, "Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk! Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan ışıkları yakın, ışıkları kapatın." ifadelerini kullandı.
Halkı akşam 21.00'de ışıkları açıp kapaya çağıran Özel, Türkiye genelinde hayal kırıklığına uğradı.
Havanın geç kararmasını hesaba katamadılar
Katılımın az olduğu doğu illerinin yanında CHP'nin hesapsızlığı batıda ortaya çıktı.
Batı illerinde saat 21.00'de hava henüz kararmadığı için katılım olsa bile fark edilmedi.
CHP Genel Merkezi'nde o anlar
Bu kapsamda Ankara'da da düşük olan katılımda en dikkat çeken nokta, CHP Genel Merkezi'ydi.
Neredeyse sadece kendilerinin katıldığı eylemde CHP Genel Merkezi'nin ışıklarının yanıp söndüğü anlar, kameralara yansıdı.