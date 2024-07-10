Özgür Özel'e hayal kırıklığı! Gündüz çağrı yaptı akşam sadece CHP katıldı

CHP, yabancısı olmadığı tencere-tava protestolarına geri döndü.Dün gerçekleştirilen CHP'nin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel, bu kapsamda asgari ücrete zam yapılmamasını protesto için çağrı yaptı.Özel açıklamasında, "Türkiye'yi ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk! Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan ışıkları yakın, ışıkları kapatın." ifadelerini kullandı.Halkı akşam 21.00'de ışıkları açıp kapaya çağıran Özel, Türkiye genelinde hayal kırıklığına uğradı.Katılımın az olduğu doğu illerinin yanında CHP'nin hesapsızlığı batıda ortaya çıktı.Batı illerinde saat 21.00'de hava henüz kararmadığı için katılım olsa bile fark edilmedi.Bu kapsamda Ankara'da da düşük olan katılımda en dikkat çeken nokta, CHP Genel Merkezi'ydi.Neredeyse sadece kendilerinin katıldığı eylemde CHP Genel Merkezi'nin ışıklarının yanıp söndüğü anlar, kameralara yansıdı.