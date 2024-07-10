Emekliye zam zirvesi! Ekonominin A takımı toplanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyonunu açıkladığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ikinci 6 ayında alacağı maaş artış oranı belli oldu.Yüzde 24,73 olarak açımlanan 6 aylık enflasyon oranı emekli maaş zammı olarak uygulandı.Bu şartlarda kök maaşı 10 bin liranan altında olanların düşük bir zam artışı alması ya da hiç zam almaması durumu ortaya çıktı.Daha önce uygulanan 10 bin lira değerindeki en düşük emekli maaşının artırılması zorunluluğu üzerine AK parti kurmayları harekete geçti.Kulislerde yeni en düşük emekli maaşının 12 bin lira olacağı konuşululuyor.Sözü edilen toplantının ardından tam rakam ya da formülün açıklanması bekleniyor.En düşük emekli maaşının belirlenmesinin ardından bu konunun kamalaşması için Meclis'te bir çalışma yürütülecek.Emekli aylıklarına ek zam çalışması konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş toplantı yapacak. Toplantının bu akşam ya da yarın yapılması bekleniyor.Konuyla ilgili daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında soruları da yanıtladığı açıklamalarda emekli aylığına ilişkin bilgi vermiş, bu konuda bir çalışma yapıldığını aktarmıştı.En düşük emekli aylığına ilişkin soru üzerine Çelik, “Üzerinde çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Henüz karar verilmiş değil. Şu zamana yetişir mi diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. OVP'nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz” demişti.