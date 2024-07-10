DSÖ uyardı: Kozmetik ürünleri kullanırken dikkat! Meğer o ürün kanser riskini arttırıyormuş…

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı olarak çalışan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) tarafından yapılan bir çalışmanın sonuçları şaşırttı.Her kadının neredeyse her gün kullandığı kozmetik ürünler üzerinde yapılan araştırma sonucunda insanlarda kansere sebebiyet veren muhtemel kanserojen olarak adlandırılan talk mineraline rastlandı.Çağımızın en kötü hastalıklarından olan kansere dair süren birçok araştırma arasında yer alan ve IARC tarafından yapılan çalışma kozmetik ürünlerdeki talk minerali çerçevesinde gerçekleştirildi.Kozmetik ürünler arasında yer alan ve çoğu kişi tarafından sıklıkla kullanılan vücut pudrasının en zararlı olanlar arasında olduğu ortaya çıktı.IARC tarafından çalışma sonuçlarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, nsanların madenlerde ve kağıt endüstrisinde çalışarak veya kozmetik ürünlerin kullanımıyla 'talk' mineraline maruz kaldığı aktarılırken, 'perineal bölgede' talk barındıran vücut pudrası kullandığını bildiren kadınlarda yumurtalık kanseri vakalarında sürekli artış olduğu vurgulandı.Asbest minerallerinin yakınında doğal olarak bulunan 'talk'ın '2A Grubu (muhtemel)' kanserojen madde olarak sınıflandırıldığı açıklamada, mineralin denek hayvanlarında kansere neden olması hakkında 'yeterli kanıt' bulunduğuna dikkati çekildi.Çalışma süresince incelenen bilimsel makalelerdeki bulguların 'talk'a maruz bırakılan dişi farelerde kötü huylu, erkek farelerde ise hem iyi hem de kötü huylu tümörlere rastlandığını ortaya koyduğu belirtildi.