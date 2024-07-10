5 ilin valisi değişti! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı illerin valilerinde değişiklik ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Karar ile birlikte 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Diyarbakır, Malatya, Kocaeli, Çanakkale ve Elazığ'ın valilileri değişti.Diyarbakır Valiliğine Murat Zorluoğlu, Malatya Valiliğine Seddar Yavuz, Kocaeli Valiliğine İlhami Aktaş, Çanakkale Valiliğine Ömer Toraman, Elazığ Valiliğine ise Numan Hatipoğlu atandı.Görevden alınan Malatya Valisi Ersin Yazıcı da Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.