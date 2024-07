İzmir Torbalı'da deprem etkisi yaratan patlama 5 kişi öldü çok sayıda yaralı var! O detay yürek burktu: Restoranın önünden geçiyordu...

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokanta patlama meydana geldi, ilk bilgilere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi ise yaralandı.Ayrancılar Mahallesi'nde bir restoranda sanayi tüpü kaynaklı patlama meydana geldiÇevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sanayi tüpü kaynaklı patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Patlamada 20'nin üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, patlamanın yaşandığı restoran önünde geniş güvenlik önlemi aldı.Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasar oluştu.Patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ'ın (24) yaşamlarını kaybettiği öğrenilirken, kardeşlerden Evin Aslan ve Birgül Sarsılmaz'ın olay esnasında restoranda yemek yedikleri öğrenildi.Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi Harita 11 A sınıfı öğrencisi 17 yaşındaki Havin Ergin'in ise olay anında kuzeni ile birlikte alışverişe çıktığı ve tüp patlamasının yaşandığı restoranın önünden geçtiği ortaya çıktı.Genç kızın ölümü baba Müttalip Ergin ile amca Remzi Ergin başta olmak üzere tüm yakınlarını yasa boğdu. Olayla ilgili konuşan acılı baba Müttalip Ergin, 'Çok üzgünüz. Kızım amcasının kızıyla birlikte alışverişe gitmişti. Olay anında patlama sırasında kuzeni ile birlikte olay yerinden geçiyordu. Cenazesi bugün (pazartesi) öğlen namazına müteakiben kaldırılacak' dedi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, 'Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir' dedi.Yerlikaya bir diğer paylaşımında, 'Maalesef 1 vatandaşımız daha hayatını kaybetmiş, vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 5'e yükselmiştir. 57 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandı.Ayrıca Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca patlama anına ilişkin görüntülere yer verdi.Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, 'İzmir'de Torbalı'da bulunduğunuz bu sokakta bir patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda maalesef 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve yaklaşık 63 vatandaşımız da yaralandı.Bu arada yaralı sayısı epeyce fazla ancak şu ana kadar hastanelerde kalan sadece 9-10 yaralı bulunmaktadır, onların da sağlık çalışanlardan aldığımız bilgiye göre hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. İnşallah sabaha kadar da taburcu edilmeleri beklenmektedir. Patlama çok aniden oldu ve maalesef o ilk etapta basıncın etkisiyle tesadüfen yoldan geçen vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini tespit etmiş bulunmaktayız' dedi.Bundan sonra ne yapacaklarına dair bilgileri de paylaşan Memiş, 'Biz bundan sonra bu alanı jandarmamızın denetimi ve tedbirlerini sıkılaştırdığı için kontrollü bir şekilde binalara giriş ve çıkışları sağlayacağız. Aslında belli noktalarda tamamıyla yasakladığınızı söyleyebiliriz. Ve her binanın girişinde de jandarmamız bu kontrollerini sabaha kadar ihtiyaç halinde devam ettirecek. Bundan sonraki süreçte patlamanın şiddetinden dolayı binalarda zararlar ve hasarlar tespit edilmiş durumda.Çevre Şehircilik ve İklim Değişimi Bakanlığına bağlı ekiplerimiz ilk incelemelerini yaptılar ve öncelikle patlamanın yaşandığı binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettiler.Diğer tespitler de sabah devam edecek. Sabah erken saatlerden itibaren mümkünse bu geceden de vatandaşımızın, burada yaşayan, ikamet eden kardeşlerimizin ve esnafın zararlarını da inşallah tespit edeceğiz. Ve bu zararları da gün içerisinde mümkünse tespit yetişirse, giderilmesi yönünde çaba sarf edeceğiz. Ben hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz AFAD olarak tüm vatandaşlarımızın yanındayız, onların emrindeyiz' ifadelerini kullandı.Öte yandan, bölgeye intikal eden ekiplerin inceleme çalışmaları havanın kararmasına rağmen aralıksız devam ediyor. jandarma ekiplerince restoranda bulunan sanayi tipi tüplere ve iş yerindeki ocağa incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlamaya ilişkin 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, 'İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum' ifadelerini kullandıBakan Vedat Işıkhan: İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinde gerçekleşen patlamayla ilgili derin üzüntü duyuyoruz. Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı Müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun İzmir.İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen patlamada ölü sayısının 5'e çıktığını, 4 ayrı hastanede 57 yaralının olduğunu söyledi.Elban, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanedeki yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini belirtti.Ölü sayısının 5'e çıktığını kaydeden Elban, 4 ayrı hastanede 57 yaralının olduğunu ifade etti.'Yaralıların içinde durumu ağır olan bir arkadaşımız var ama hayati tehlikesi olmadığını değerlendiriyoruz' diyen Elban, 'Hasar alan binalarda yaşayan vatandaşlarımızın geçici konaklamalarıyla ilgili tedbirlerimizi aldık. Arzu edenleri ilçemizdeki değişik otellerimizde konaklatacağız. Bunun dışında iaşeyle ibateyle ilgili çalışmaları başlattık. Öbür tarafta 2 tane savcımız hem sahada, alanda hem de hastanelerde çalışmalarını yürütüyorlar.' diye konuştu.Vali Elban, AFAD, sağlık ekipleri, jandarma, itfaiye gibi çeşitli kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek, 'Çevre Şehircilik'teki arkadaşlarımız binaların sağlığıyla, hasar durumuyla ilgili çalışmalarını yürütüyorlar. Çalışmalar tamamlandığında hangi binalarda sıkıntı var hangilerinde teknik olarak yok onu da açıklayacağız.' ifadelerini kullandı.İhmal olup olmadığına yönelik soru üzerine Elban, 'Şu an için çok yönlü araştırma devam ediyor. İhmal, sorun var mı çok yönlü araştırmadan sonra ortaya çıkacak.' dedi.Elban olayda hem lokantada bulunan hem de çevrede bulunanların etkilendiğini sözlerin ekledi.Vali Elban'a AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da eşlik etti.Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Hasan Macit, gazetecilere patlama sesini duyunca olay yerine geldiğini, yaralılara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.Macit patlamanın şiddetli olduğunu aktararak, 'Demirciköy muhtarı beni aradı, patlama olduğunu söyledi. Orası bize 5-6 kilometre uzaklıkta. Oradan duymuşlar buraya geldiler. Patlamanın olduğu yerde şırdan ve yemek yapıyorlardı.' dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'in Torbalı ilçesindeki patlamadan etkilenenler ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:'İzmir'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz olay yerine intikal ederek, patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin.'İzmir'in Torbalı ilçesinde, 5 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı sanayi tipi tüp patlamasına ilişkin, iş yerinde tüpü değiştiren kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.İzmir İtfaiyesi de patlama nedeniyle bir merdivenli araç, 4 arazöz, bir kurtarma aracı, bir ambulans ve 45 personelle olay yerine giderek öncelikle binalardaki yaralı ve yaşlıları kurtardı. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ise yaralıları hastanelere taşıdı. İtfaiye ekipleri, binaları kontrol ederek yurttaşların güvenliği için kırılan camların temizliğini yaparken, olay yerinde çalışmalar sürdürüyor. Büyükşehir zabıta ekipleri ise güvenlik amaçlı önlem alıyor.