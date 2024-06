Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracatçılara müjde: Pazartesi'den itibaren geçerli olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.İhracatın şampiyonları olarak ödül alacak tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Bizim kültürümüzde marifet iltifata tabidir.Sizlerin nezdinde ihracatçılarımızın her birine Türk Malı damgası taşıyan ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Bugüne kadar sizlerle yol yürümekten büyük şeref duyduk. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak kapımızı sizlere hep açık tuttuk. Sorunlarınıza kalıcı çözümler bulmak için gayret ettik. Siz yeni pazarlar aradınız biz de sizlerin yolunu açtık. Hemen her yurt dışı ziyaretimize sizlerin de iştirak etmesini sağladık. Ülkemiz ve dünyanın geri kalanı arasında ticari köprüler kurduk. 2002'de bir haftada yaptığımız ihracatı artık bir günde gerçekleştiriyoruz. İhracat yapmayan ilimiz kalmadı.Fildişi kulelerinde ahkam kesenler bunları anlamıyor olabilir. Dünyanın dör bir köşesine Türk mallarını götüren siz kardeşlerim bunları çok iyi biliyor. Türk ekonomisinin muazzam potansiyelini çok iyi görüyor. Bundan sonra da yoldaşlığımızı güçlendirerek devam ettireceğiz.Tüm bakanlarımız her zaman sizin yanınızdadır. Üreticimizin ulaşamadığı hiçbir bürokrat hiçbir siyasetçi olamaz. Halkımızla arasına mesafe koyanla biz de aramıza mesafe koymaktan çekinmeyiz. Türkiye tüketerek değil, istihdam ederek, ihracat ederek kalkınacak.Türk ürünlerinin küresel birer markaya dönüşmesine imkan sağlıyorsunuz. Kimsenin bu emeklerini boşa çıkartmayacağız.Türkiye'nin dış ticarette yazdığı başarı hikayesini sadece biz değil rakamlar da söylüyor. 2023 yılını toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık. 24. 1 milyar dolarlık Mayıs ayı ihracatımız, tarihin en yüksek mayıs ayı ihracatı oldu. Mayıs ayı itibariyle, yıllıklandırılmış ihracatımız 261 milyar dolar olarak rekor kırdı.İthalatımızda da düşüş eğilimi devam ediyor. Dış ticaret açığımız yıllık bazda yüzde 47.8 düşüş gösterdi. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme sürüyor.Cari işlemler açığındaki iyileşme, ticaret ortaklarımızda toparlanma, turizm gelirlerindeki artışla çok daha iyi gerçekleşecek.2024 sonunda mal ihracatımızı 267 milyar dolara mutlaka taşıyacağız. Bunu da son 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte başaracağız. İhracatçılarımıza verdiğimiz desteğin artarak devam etmesi, ekonomimize yeni bir ivme kazandırmıştır. Hazine bakanlığımız ve merkez bankamız, ihracatçılarımızın finansallarını geliştirmek için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.Yıllık 100 milyar lira olmak üzere 3 yıl olarak 300 milyar lira limit tahsis edilmesini planlıyoruz. Verimliliği yüksek yatırımlı uygun koşullarda finansmanını mümkün kılacak. Yüksek teknolojili yatırımların bundan sonra daha güçlü destekleyeceğiz. 10 yıla kadar vade imkanı tanınacak. Yüksek teknolojili ürün ihracatı 4 katına çıktı.İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak.Geçen sene tüm taraflarla görüşerek hazırladığımız orta vadeli programla ekonomideki yol haritamızı sizlerle paylaştık. Programa olan güvenimizi uygulamalarımızla ispat ettik. Bundan 3 ay önce, seçim meydanlarında olmadık sözler verenler, verdikleri sözleri tutmak yerine milleti oyalamanın yollarını arıyor. Hak hukuk diyenlerin bugün nepotizmin kitabını yeniden yazdığını görüyoruz. Biz tutamayacağımız sözü vermedik. Biz milletimize bedel ödettirmemenin derdindeyiz.Türkiye ekonomisi nominal değerle 17. satın alma paritesinde 11. olarak yer aldı.Ekonomide ilk karnesi oldukça iyi geldi. Merkez Bankası rezervleri 143.6 milyar dolara yükseldi.Daha güçlü bir Türkiye'yi siz ihracatçılarımızın katkısıyla inşa edeceğiz. Türkiye ekonomisi bu sürecin sonunda çok farklı bir lige yükselecektir. Sizlerden programa güvenmenizi istiyorum. İhracat hedeflerimizi gerçekleştirmeye odaklanalım.