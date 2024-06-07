Kıyma makinesi cinayetiyle ilgili iğrenç iddia! İnsan etlerini Türkiye’ye yedirmişler

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in gündeme getirdiği kıyma makineli cinayet iddiasında yeni gelişmeler yaşandı. Her şey Kahramanmaraş'ta oturan 33 yaşındaki Güllü Çolak'ın sırra kadem basmasıyla başlamıştı.Güllü'nün bulunmasını isteyen yakınları, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Ancak kayıp Güllü olayının altından vahşet çıktı. Canlı yayında korkunç bir iddia ortaya atıldı.Güllü Çolak, abisi ve annesinin bir kişiyi "öldürüp kıyma makinesinden çektikleri" iddiası milyonları şaşkına uğrattı.Güllü Çolak'ın yeğeni Ahmet, dünkü yayında "Babaannem, halam ve amcam bir kişiyi öldürüp kıyma makinesinden geçirdiler!" ifadelerini kullandı.Yayına bağlanan bir izleyici ise Güllü Çolak ve annesinin zengin bir adamdan yüklü miktarda borç aldıklarını anlattı. Daha sonra bu kişiyi bir daha görmediklerini anlatan izleyici, öldürülüp kıyma makinesinden çekilen kişinin bu adam olabileceğini vurguladı.Ayrıca Güllü'nün annesinin kıyma makinesinde salça yaptığı ve bunu başka insanlara da sattığı ifade edildi. Hatta söz konusu makinede kıyma çektirdiklerinde kendilerinin o etleri yemeyip dışarı sattıkları söylendi.Güllü Çolak ve annesi ise canlı yayında iddiaları ısrarla yalanladı.Haklarındaki iddiaları reddeden Çolak Ailesi, kıymayı çok sevdiklerini söyledi.