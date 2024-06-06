Özgür Özel'den fıkra gibi açıklama! Erken seçim olsa iktidar olurmuş...

5 Kasım 2023 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP Genel Başkanlığı görevini devralan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nu aratmayan açıklamalar yapmaya devam ediyor. CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu da 10 seçim kaybetmelerine rağmen sürekli erken seçimi gündeme getirerek algı yaratmaya çalışıyordu.Özgür Özel de basın mensuplarına yaptığı açıklama da erken seçimden ""Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin 127 milletvekiliyle erken seçim kararını alabilecek güçte değilim. Olsa yarın alırım, öbür Pazar iktidara gelirim. CHP erken seçim istemez mi? Evet, ister... Cumhuriyet Halk Partisi yarın bir seçim yapılsa iktidara gelecek olan bir partidir. " ifadelerini kullandı.Özgür Özel'in altı boş açıklamaları adeta "Yenilen CHP güreşe doymuyor" dedirtti.