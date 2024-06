Topkapı Sarayı kapılarını gece ziyaretlerine de açıyor. Her Cumartesi o saatler arasında gezilebilecek

Osmanlı Devleti'ne 400 yıl boyunca idare merkezi olarak kullandığı Topkapı Sarayı, ilk kez gece saatlerinde de gezilebilecek. Topkapı Sarayı, bu gece itibarıyla her Cumartesi gecesi saat 21.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak.

Topkapı Sarayı bu gece itibarıyla her Cumartesi gecesi saat 21.00 ile 23.00 saatleri arasında ziyaretçilere kapılarını açtı. Topkapı Sarayı'na gelecek ziyaretçiler, iki grup halinde saray içerisinde gezme imkânı bulacak.Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı müzesi tarihinde ilk defa gece ziyaretlerine kapılarını açtı. Gece ziyaretleri, bu gece saat 21.00 ile 23.00 aralarında başladı. Ziyarete geleceklerin iki grup halinde müzeyi gezecekleri bildirildi. Ziyaretçiler, gezi sırasında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi'ni görebilecek. Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkâr Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebilecek.Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de ziyaretçilere açık olacak. Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi eserler ziyaretçiler tarafından görülebilecek. Topkapı Sarayı'nın 'Köşkler Bahçesi' olarak adlandırılan son avluda şehir manzarası ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.Topkapı Sarayı'nın gece ziyaretlerine açılması ile bilet fiyatlarının da gündüz ziyaretlerinden farklı uygulanacağı öğrenildi. Sabah ziyaretlerinde Müze Kart ile girişler yapılırken, gece ziyaretlerinde Türk vatandaşlarına bin TL, turistlere ise 5 bin TL olarak uygulanacak.Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, 'Buradaki gerek açık alanlarda gerek kapalı alanları ziyaretçilerimizin gezmesini sağlamak amacıyla bir proje hazırladık. Bugün bu projemizi hayata geçiriyoruz. Topkapı Sarayı tarihinde ilk defa böyle bir proje gerçekleştiriyor. Hedefimiz özellikle insanların gündüz gezdikleri bölümleri, birimleri, avluları gece nasılmış nasıl görünüyor; özellikle harem olsun diğer bahçeler olsun galeriler olsun müzemizin tamamını gezmesini sağlamak amacıyla bugün itibarıyla gece gezilerini başlatmış bulunuyoruz. Burası 400 yıllık bir payitaht olarak yaşanmış bir mekân. Burada gerek harem bölümü olsun gerekse selamlık bölümü olsun herkesin özellikle merak ettiği ve buradaki hayatın nasıl gündüz olduğu gibi gece de nasıl olduğu merak ediliyordu. O merakı gidermek amacıyla hem ziyaretçilerimizin, özellikle avlularımız olsun ve diğer bölümlerde harem de dahil olmakla üzere görmesini sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik' şeklinde konuştu.Kocaman, 'Haftanın Cumartesi günleri akşam saat 21.00 ile 23.00 arasında iki saatlik bir süreçte sarayın bütün bölümlerini açık tutacağız ve gezilerini sağlayacağız. Bizim hedefimiz özellikle grup halinde gezdirebilmek çünkü sarayın içerisinde belli bölümlerinde güvenlik nedeni ile elektrik götürülmemiştir. O bölümlerde geziler bireysel zor olacağını düşündüğümüz için Bab-u Selam kapısında grup oluşturup gruplar halinde içeride gezdireceğiz' ifadelerini kullandı.Ailesi ile birlikte Topkapı Sarayı'nı ziyarete gelen Bora Tayfun Özmeye, 'Biz ilk gelenlerden değil, ilk bilet alanlardanız. Sabah sosyal medyadan görmüştüm bunu o yüzden akşam saati geldik, geldiğimizde de kimse yoktu, gündüze göre daha az insanlar vardı. Tahmin ettiğimizden daha güzel. Gece İstanbul'u buradan seyredilmesi, padişahların İstanbul'u izlediği noktadan buradan bakması çok keyifli. Bilet fiyatları normalden farklı ama yabancı turistlerin girdiği fiyattan bir tık daha uygun. Gece olduğu için normaldir diye düşünüyorum, verdiğiniz paraya her türlü değiyor bence' dedi.