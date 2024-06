Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başıboş köpek düzenlemesi'yle ilgili talimat: Bir an önce neticelendirin

AK Parti 1-2 Temmuz'da belediye başkanlarıyla yapılacak Kızılcahamam kampı öncesi 5 saatlik MYK toplantısında kritik gündem başlıklarını masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK'da kurmayları başıboş köpek sorunu ile ilgili; "Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun" dedi.

AK Parti kamp öncesi 5 saatlik kritik MYK toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı vurgusu yaparak kurmaylarına, ittifakı iyi anlatmaları gerektiğini söyledi.Cumhur İttifakına zarar verme girişimlerine karşı 'dikkatli olun' uyarısında bulunan Erdoğan, 'Diyalog zeminine zarar verecek girişimlere izin verilmeyecek, ittifak saflarında gedik açılmasına da göz yumulmayacak' dedi. MYK toplantısının ana gündem maddesi ekonomi oldu.MYK'da Cumhur İttifakı'nın devamına vurgu yapan Erdoğan, kurmaylarına Cumhur İttifakı'nın dayanışmasına zarar verme girişimlerine karşı da dikkatli olma uyarısında bulunarak 'İttifak saflarında gedik açılmasına göz yummayız. Her birim kendi alanı ile ilgili Cumhur İttifakı çalışması yapsın. İttifakı halka daha fazla anlatın' dedi.Erdoğan, muhalefetle yürütülen görüşmeler konusunda kurmaylarını bilgilendirerek, 'Müzakere iradesi partiye yönelik hakaret ve sataşmaları kabullenileceğimiz anlamına gelmez. Partimize dönük açıklamalar tekrarlanırsa karşılık veririz. Kendimize yeni ortak aramıyoruz. Anayasa, terörle mücadele ve dış politika gibi milli meselelerde iç cepheyi tahkim etmeye çalışıyoruz' diye konuştu.Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, MYK'da detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum Türkiye'nin 7 bölgesindeki milletvekilleri ile bir araya gelinerek 10 başlık altında hazırlandı.Zeybekci sunumunda; ekonomi, adalet, bürokrasi, vergi mevzuatı, sanayi-teknoloji, kredi teşvikleri, Meclis sıkıntıları, göç problemi, atıl işgücü ile tarım ve hayvancılıktan söz etti. Milletvekillerinin ekonomik sorunlara ilişkin saha izlenimleri de Erdoğan'a aktarıldı.Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme de konu başlıkları arasında yer aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanları ile ilgili güncel verileri MYK üyelerine sundu.Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler yapılan çalışmada gelinen son noktayı anlattı. Erdoğan'ın uyutma konusuna temkinli yaklaştığı konu hakkında Güler'in, 5996 sayılı kanunda bunun olduğunu sadece kamu güvenliği açısından kapsamın genişletileceğini kaydettiği belirtildi.Bunun üzerine Erdoğan, 'Bu işi bir an önce neticelendirin. Çalışma metnini de bir an önce bitirip, bana sunun' dedi. Teklifin Meclis kapanmadan sunulacağı belirtildi.AK Parti İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın MYK'da bir sunum gerçekleştirdi. Yalçın hazırladığı raporu yedi kitap halinde getirdi. Erdoğan kitapları gördüğünde, 'Bunlar da ne' diyerek gülümsedi. Yalçın da kitapları anlattı.Erdoğan da çalışmanın kamuoyuna duyurulmasını istedi, teşkilata da bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini söyleyerek 'AK Parti'nin insan hakları konusunda attığı adımları tek tek anlatalım. Siyaset belgesini oluşturalım' talimatı verdi.İnsan Hakları Başkanlığı çalışmalara hemen başlayarak AK Parti'nin demokrasiye bakışı, milli iradeye bakışı, darbelere karşı tutumunun anlatılacağı siyaset belgesini hazırlamaya başladı. Sonbaharda açıklanacak belge için siyasal bilimciler, sosyologlar, hukukçular ve STK'lar ile görüşülecek.MYK sonrası Erdoğan 7 il başkanı ataması gerçekleştirdi. Teşkilat başkanlığı her ilden 4 aday belirledi. Erdoğan tek tek adaylarla mülakat yaptı daha sonra atamalar gerçekleşti. Adıyaman, Afyonkarahisar, Batman, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Osmaniye il başkanlıklarına atama yapıldı.